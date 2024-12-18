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台灣生醫 CDMO 實力強 台廠搶單各擁利基

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣生醫CDMO（委託開發暨生產服務）實力強，保瑞（6472）、台康（6589）、永昕（4726）各擁利基，積極爭取歐美日訂單，也已經交出不錯的成績單。

保瑞藥業今年一口氣在美國完成三次併購，目前在北美的員工人數已經超過台灣，尤其今年併購的美國針劑廠擁有逾20家客戶，現有產能已滿載，將再擴充30%產能。

台康生技在CDMO服務也已成功完成50多個複雜生物藥含ADC、及雙（多）抗生物藥與重組蛋白的開發及量產，累積超過30個全球IND/BLA送件經驗，台康生技日本市場拓展今年發揚光大，今年簽約數值將超過總合約簽約數之45%，除兩項商業化生產長約外，陸續也簽入多項複雜生物藥品開發案；隨美國生物安全法案頒布，美國市場也成長快速，預計將達簽約總額20%。

永昕生醫今年前三季營收年增率轉正，主要是公司自2019年轉型以來接手的多項CDMO合作案，將陸續進入商業量產，包括韓國眼藥客戶已完成三期臨床試驗，並已向韓國、加拿大、歐盟申請藥證，目標明年起陸續進入市場。

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