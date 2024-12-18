道瓊永續指數 長榮航 ESG 績效 稱冠航空業

2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）公布評選結果，長榮航空（2618）今年首次入選「新興市場指數（DJSI Emerging Markets Indices）」成分股，並在標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）中獲得全球航空業的最高分，展現長榮航空在永續發展領域的努力深獲國際肯定。

道瓊永續指數是全球投資機構重要參考指標，每年透過企業永續評鑑，評估企業在環境、社會、公司治理三大面向的ESG表現。2024年全球超過13,000家企業參與評鑑，長榮航空在全球61家受評航空公司中脫穎而出，獲得航空業最高的ESG評分。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年在標普全球企業永續評鑑榮獲全球航空業第一名，並首次入選DJSI新興市場指數成分股，這是對公司ESG企業永續治理績效及全體員工努力的肯定。

長榮航空此次在環境與社會面向題組均獲第一名，在「透明度與永續報告、風險管理、供應鏈管理、環境政策與管理系統、能源管理、包裝材、氣候策略、飛航安全、顧客關係、隱私保護」等十項指標取得產業最高分。

永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，SAF）是航空業實現脫碳目標的關鍵，被視為達成2050年淨零碳排放目標重要路徑。長榮航空去年8月於東京羽田至台北松山客運航班，使用混合比例達40%的永續航空燃油。今年12月於南韓仁川至桃園航班使用混合比例達30%的永續航空燃油，全程減碳量約14,000公斤，以實際行動投入環境保護。

長榮航空永續發展成果屢獲國內外獎項肯定，近期榮獲2024年台灣企業永續獎（TCSA）中《台灣十大永續典範企業獎》、《永續報告類–運輸業白金獎》及四項單項績效獎，以及第七屆全球企業永續獎（GCSA）的《永續報告書獎–銅獎》肯定。展望未來，將持續推動各項ESG行動方案，深化永續創新作為，為全球航空業與社會永續發展貢獻。