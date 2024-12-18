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道瓊永續指數 中鋼登雙榜 躍業界領航者

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼董事長黃建智。中鋼／提供
中鋼董事長黃建智。中鋼／提供

2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）公布評選結果，中鋼（2002）入選DJSI「世界指數」及「新興市場指數」成分股，是台灣唯一入選DJSI成分股的鋼鐵公司。

中鋼在「經濟與治理、環境、社會」三大面向評比皆獲得高度肯定，總評分數超越全球其他標竿鋼廠，榮登全球鋼鐵業榜首，顯現中鋼致力推動ESG的成果斐然，比肩國際頂尖企業。

DJSI為國際上具公信力的企業永續評比指數，依產業類別中，成績排名在前10%的企業入選DJSI指數系列成分股。

中鋼董事長黃建智表示，今年中鋼在DJSI三大面向評比中，以「社會」面向分數表現最佳，名列全球鋼鐵業第一名，且該面向的人力資本管理、職業安全衛生、社區關係等題組分數皆名列前茅。

中鋼在環境政策、能源、廢棄物等題組分數也大幅進步，並在水資源、氣候策略及生物多樣性題組維持高水準表現，「環境」面向的成績排名升至第二名。

風險及危機管理、商業道德、供應鏈管理等題組分數也顯著進步，加上透明度、稅務策略及資訊網路安全等題組表現優異，帶動「經濟與治理」面向成績排名升至第三名。

黃建智指出，近年鋼鐵產業在短、中、長期面臨諸多挑戰，包括景氣循環波動、地緣競爭態勢，以及碳定價、碳關稅及碳中和的「三碳」壓力，中鋼在關鍵時刻入選「世界指數」成分股，並榮登全球鋼鐵業的榜首，顯示積極推動「高值化精緻鋼廠、發展綠能產業」經營雙主軸，以及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」三大轉型行動，已陸續展現營運成果，也證明「二軸三轉」策略讓中鋼走在正確道路上。

中鋼今年前三季精緻鋼品銷售量占比突破10%，貢獻67%毛利，未來將持續深耕用鋼市場需求，透過田野調查走訪下游客戶，並整合產官學研資源，加大力度推動供應鏈轉型，攜手國內用鋼產業共同在全球競爭下，掌握彎道超車契機。

中鋼 鋼鐵

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