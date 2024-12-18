道瓊永續指數 統一超六個項目拿到滿分

2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）公布全球企業評選結果，統一超商（2912）今年總分數創下歷年新高，有六項評比項目滿分名列產業第一。

統一超商今年從全球2,500家受邀評鑑企業中脫穎而出，再次入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股，連續六年納入，在全球食品零售業排名第三，也是全台唯一零售業者連六年入榜。

今年DJSI評比24個項目中，統一超商總分較去年進步5分，於經濟面（透明度與報告、稅務策略、資訊與網路安全），環境面（水資源）與社會面（健康與營養、隱私保護）六大項目滿分，於產業排名第一。

今年評比項目更重視企業在本業營運成長與永續策略兼贏的積極承諾與訊息公開程度。統一超商在經濟面上，「透明度與報告」、「稅務策略」、「資訊與網路安全」主動揭露15項重大ESG主題於永續報告書中，公開承諾實踐永續政策；董事會轄下設立「風險暨資安管理委員會」，強化數位營運韌性與安全。

環境面評比於「水資源」獲得滿分，透過制定水資源使用方針，降低營運中水資源耗損，關注氣候升溫議題，持續推動企業減碳，今年首次發布「氣候相關財務揭露報告書」，並設定減碳績效與高階主管獎酬連結。社會面評比在「健康與營養」、「隱私保護」獲得滿分與產業第一。

進步最多是「職業健康與安全」項目，董事會核定「職業安全衛生政策」，參考國際人權相關政策及在地勞動法規等制定「人權政策」，提升員工福祉，深耕樂齡、身心障礙者與新住民就業、校園產學合作，打造多元共融工作環境。

統一超商從超商本業創新推展永續行動，傳遞「地球永續、你我日常」理念，回應金管會公司治理3.0-永續發展藍圖與政府淨零碳排政策，董事會轄下設置「永續發展委員會」，組成減塑、減碳、惜食與永續採購環境面四大小組，今年導入ISO 20400永續採購精進專案，2025年將攜手供應商展開永續評鑑與培力等作法，建立價值鏈ESG管理，將ESG融入企業文化與營運策略，落實永續管理。

歡慶六度入選DJSI，全台超過7,000家7-ELEVEN門市同慶，12月20日至22日推出限時優惠活動，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵或CITY PRIMA中杯燕麥拿鐵同品項第二杯10元；天素地蔬指定商品任兩件加贈OPENPOINT點數10點，以及統一H2O無標純水每箱特價170元等，邀請大家落實「地球永續、你我日常」。（詳細活動內容以官網或門市公告為主）