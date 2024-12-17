台中百億軸線力壓「重劃區」 5分鐘享受三大百貨商圈

央行出手打炒房，嚇跑不少口袋淺的投資族，許多考量到房價抗跌性及生活機能的剛需自住客，紛紛將購屋焦點轉回市中心。其中名列全國十大建商的富宇建設機構，近期回歸南區建成路推案，地點鄰近三大百貨生活圈，醞釀推出地上22層超高樓。

業者表示，舊市區住宅需求穩定，房價性價比更高，吸引自住客買氣回籠。

買房是人生重大決定，不少購屋族常會猶豫買重劃區、或是舊市中心，究竟哪個比較好？

業界指出，新發展的重劃區好處在於可開發腹地遼闊、新案疊價速度飛快，讓投資客短時間便賺得「盆滿缽滿」；但缺點是受限於生活機能不足，得等待10至20年發展期，對自住客未必有吸引力，且一旦房市景氣有變化、供需失衡，房價往往率先修正。

然而，舊市中心因長期自住者多，新案供給量少、需求穩定，長期來看更具房價保值性，且學區完整、生活機能大勝，可顯現地段價值。富宇建設機構副總經理王國楨提到：「舊市區居住便利性無可挑剔，除了在地客需求外，對外地工作的租屋族也具吸引力，因此相較重劃區，房價更具支撐性。」

而這幾年重劃區房價爆衝，拉開了舊市區的房價差。據實價登錄顯示，例如十四期新屋均價高達75萬至80萬元，周圍崇德、松竹均價約70萬元；水湳經貿園區新案均價高達80萬至85萬元，但鄰近周邊西屯區域均價約僅70萬元，因此這波房價上漲後，市中心性價比反而更勝一籌。

此外，舊市區的保值性可從當地的成屋房價得知一二，甚至買中古屋還要比預售新案可能花更多錢，例如台中南區「女王萬歲」、「惠田上書房」、「立彩時山」等精華區個案，單價全都破6字頭。

富宇建設機構專案經理陳偉廷直言：「在房市比價、生活機能等效應之下，市場掀起回歸舊市區的購屋趨勢，不少建商回歸舊市區整合推案。」