台中公告土地現值連五漲 新光三越第19度蟬聯地王

台中市2025年公告土地現值昨（17）日出爐，根據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市平均上漲3.69%，為連續五年調漲。值得注意的是，全台百貨店王台中新光三越，第19度蟬聯台中「地王」。

台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，台中市近幾年房價穩定上揚，今年前三季房價指數較去年同期上漲12.83%，與全國平均12.47%相近。此次公告土地現值調漲3.69%，算是合理反映市場真實價格變動情形。

台中市地價及標準地價評議委員會昨天召開評議會，審議台中市明年公告土地現值調整案，評議結果全市公告土地現值平均上漲3.69%，調整後台中市公告土地現值占市價百分比為90.83%。

台中市近六年公告土地現值調整

各行政區中，除部分新興開發區如北屯區、南區及南屯區，轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值分別調漲7.86%、7.66%及6.92%外，其餘行政區多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間。

各界矚目的台中市「地王」，仍由西屯區惠國段93地號的台中新光三越百貨連續19年蟬聯，2025年公告土地現值每平方公尺為71.4萬元，換算每坪約236.03萬元，相較今年的每坪232.72萬元，漲幅約1.42%。台中新光三越去年營收達258億元、年增5.3%，續創歷史新高，並第13度蟬聯全台百貨「店王」。

台中市地政局長吳存金指出，公告土地現值內政部政策目標為達市價九成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據。

針對第13期大慶市地重劃區、第14期美和庄市地重劃、長春自辦市地重劃及豐富專案區段徵收區等開發區範圍內土地，因陸續開發完成、辦理配地等作業，建商持續推案，為合理反映各開發區建設投資挹注，採逐年均衡方式調整。

其餘行政區經作業機關透過分析實價登錄資訊，目前市價無顯著波動，委員會專家學者討論後，公告土地現值多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間。

地政局說，公告土地現值調整結果，市府將於完成行政程序後，明年1月1日辦理公告作業。台中市不動產開發公會統計，2024年台中房地產市場預估共推出2萬4,440戶、年增11%；推案總銷金額5,796.2億元，較2023年全年4825.3億元，增加近千億元，年增幅達20％，總銷金額也來到歷史新高。