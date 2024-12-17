全台飯店最早施放跨年音樂煙火秀 享沐時光推跨年派對

全台最令人期待的跨年盛事即將登場，享沐時光莊區渡假酒店以「全台最早施放跨年音樂煙火秀」為主題，打造專屬的跨年派對，活動不僅結合絢爛的煙火秀與動感十足的音樂演出，更提供多元的文創市集、餐車市集與地方小農攤販等，邀請旅客在熱鬧歡慶中迎接嶄新的一年。

享沐時光行銷公關部經理郭仲紋指出，今年活動亮點包含：全台飯店最早跨年煙火秀，提前於晚上10點施放，時間長達約180秒，讓旅客搶先感受迎新年的氣氛。

現場系列活動派對：聘請苗栗吉祥物貓貍喵互動秀、中部知名樂團、奇幻魔術秀與趣味雜耍秀，帶來嗨翻全場的精采演出。

在地文創小農餐車美食：活動當晚提供多款精選佳餚、飲品與在地小農等文創職人產品，滿足味蕾、視覺與觸覺多感享受。

郭仲紋表示，享沐時光應該是最早施放跨年煙火的飯店。今年跨年系列活動也比以往擴大舉辦，打造每年都有不同亮點的跨年派對。出發點是一個社會責任的概念，地方活絡的同時也讓附近地區居民們可以選擇來一日遊，不必人擠人也不必塞車，就能擁有跨年的氣氛，並且可以來享受沐浴時光。

此次活動，首度與中部知名美食餐車團隊首爾號來攜手規劃不同體驗的市集，再搭配苗栗在地的勝興365-青年創業基地團隊與苑裡青年小農們，結合不同種類新潮流餐車、文創與小農等，總攤位數突破40攤。

每個市集攤位的販售均展現出不同形式類型的品項，提供精心製作的異國料理、台灣小吃、職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等之外，還有各種甜品和雞尾酒供賓客選購。

另外，享沐時光也邀請到苗栗縣吉祥物貓裏喵到場，搭配立聲音樂工作室樂團表演、奇幻魔術秀與趣味雜耍秀，就是要讓大朋友、小朋友們都能享受跨年派對帶來的不同感受與輕鬆愉快的氛圍。