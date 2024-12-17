立功建設董事長楊志鵬 接任台中市建築經營協會理事長

台中市建築經營協會17日舉行理事長交接典禮，新任理事長為立功建設董事長楊志鵬，他從前任理事長漢宇建設總經理葉昱徵手中接下重任，並宣布今年協會年度核心理念為「綠健趨勢，創新同行」，期許與會員共同努力、因應產業轉型挑戰，持續開創建築產業新局。

台中市建築經營協會成立以來、至今已走過14個年頭，在歷任理事長的帶領下、產官學各界高度支持，成為中部重要的建築產業團體，也為產業培育更多專業人才，會員共同成長、學習，掀起產業正向善循環。

楊志鵬表示，面對當前產業轉型關鍵期，協會將聚焦於綠色建築、健康建築、智慧建築等創新趨勢，協助會員掌握產業脈動，以創新思維帶領產業轉型升級，也回應政府政策、共同打造宜居城市。

對於會務發展，楊志鵬也提出獨到的觀點，出身金融界的他，曾任建經協會9屆財務長，作為建經協會初代會員、一路跟著協會發展與成長，從不同角度觀察建築產業發展。

他指出，為擴大會員服務範疇，將運用自己的專長與人脈，整合金融機構資源，協助會員融資需求，並建立多元化的管道，幫助會員可以有更完善的經營環境。

觀察台灣房地產發展超過30年、並曾多次對歷屆總統提出建言的楊志鵬，在民國90年房市極為低迷之際，他向陳水扁總統建言鼓勵購屋利息優惠，去化餘屋穩定房價，增值稅減半、增加移轉流動性，稅收不減反增，停止國宅興建及建照延期，減少新屋供給，經扁政府採行實施兩年半後，房市轉危為安走向復甦。

楊志鵬近日也撰文、寫信給總統賴清德，提出對房地產的建言，信中明確點出，房地產經過了好幾年的多頭行情，量價齊揚，確實應該休養生息，但新青安貸款政策實施一年多以來，房地產量價再度飛揚，短短一年內大樓房價每坪平均漲幅約15萬元。

更驚人的是，2017年至2024年10月止申請建照戶數比取得使照戶數多30萬戶，「意味著這30萬戶還在製造中，房屋超額供給更加明顯，恐致房價崩跌。」

他提到，在第七波央行打房下，投資跟投機客已退場，影響房價主因在「量」，若持續性供給明顯，價格崩跌幅度就會大，央行因房市過熱祭出限貸、限期開發，無疑是反政策而行，當務之急應儘量降低新屋產出。

他建議，取消央行對建地貸款18個月限期開發要求，回歸市場自由機制，「房市不佳建商就不會搶著蓋。」 再者，通令暫停社會住宅的新建，以及對已取得建照而未動工者之建照給予延長(建議延長3至5年)，如此才能有效降低新屋產出，避免房價崩跌。

限貸令實施後的市場調整、產業升級需求增加，楊志鵬呼籲，因應房價未來可能向下修正，大家要更關注市場供需與結構變化，也應把握這段時間、積極充實自我，為市場復甦做好準備。他提醒，經營產業要「懂得改變」，邀請會員一定要持續進修。

作為協會招牌活動的大師講座，明年也將持續延攬國際級講師，預計邀請香港知名設計師梁志天、日本建築師藤本壯介、精英土地開發董事長洪乙彥、形象管理大師陳麗卿、美國SOM建築設計事務所等重量級的產業先驅。