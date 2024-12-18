AI大策略大布局論壇／資誠創新諮詢公司董事陳世祥 五個步驟 抓住轉機

資誠創新諮詢公司董事陳世祥表示，數位轉型浪潮下，企業在試圖善用AI的同時，卻又似乎對AI抱有恐懼症，這一波AI風潮是危機也是轉機，既是轉機就能成為商機，企業轉型須從端到端做起，建構「第二大腦」。

PwC Taiwan攜手經濟日報於13日舉辦「AI大策略大布局論壇」，陳世祥以「掌握AI先機 解鎖科技新動能」為題發表演講。

陳世祥建議企業掌握五大步驟，第一，找出公司痛點，辨別緊急程度進行優先排序。第二，設計AI基礎架構，建置「第二大腦」，通用型AI架構適合訓練大量資料且穩定，但成本較高，開放型AI架構則靈活性高並有較強隱私保護，但必須有工程師，門檻較高。

第三，建置公司相關知識，並微調AI模型，使其能回答公司專屬問題；第四，建立智識庫，即依照難易程度、經濟效益高低，找出客製化調整優先順序並客製化訓練；第五，AI使用技能培訓，透過推廣教育訓練，讓員工學會如何下指令，以發揮最大效用。

陳世祥強調，AI創造非凡變化與機遇，據PwC全球AI調查報告，九成CEO想採用Gen AI，至2030年，AI對全球經濟將可貢獻高達15.7兆美元，協助當地經濟成長26％。且事實證明，提升員工AI技能可有效解決技能短缺問題，也可提升人才留任率；透過AI建立智識庫，老師傅經驗才可傳承下來，老師傅退休後，公司才不會恐慌。

陳世祥表示，制定出AI智識庫，最重要的就是落地應用，例如PwC Global耗資10億美元建置專屬的「ChatPwC」，讓員工透過Gen AI快速整理、取得資料，大幅提升工作效率。他指出，PwC不僅運用Gen AI自我轉型，亦協助客戶成功解鎖AI效益，例如PwC利用Meta的大語言模型Llama，協助某科技大廠打造企業專業腦，解決客戶問題。