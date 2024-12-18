AI大策略大布局論壇／資誠企管顧問公司執行董事桂竹安 重塑價值 三大關鍵

資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安指出，AI時代為企業與個人帶來全新的挑戰與機遇，AI雖將取代部分人類工作，但同時也將重塑人才價值，企業應運用AI打造組織競爭力。

PwC Taiwan攜手經濟日報於13日舉辦「AI大策略大布局論壇」，桂竹安以「打造AI團隊 領航變革驅動力」為題發表演講。

桂竹安表示，許多企業現在面臨「找不到人，留不住人」的困境，特別是在引入AI過程中，多數企業尚未充分做好準備，他引用PwC Taiwan 2024台灣企業領袖調查報告，全球有70%企業領袖認為AI將改變價值創造方式，但54%的台灣企業仍感到無所適從，未能善用AI。

桂竹安表示，打造AI團隊首要任務是創造安全且鼓勵使用AI的環境，資安防護與風險管理是導入AI的基石，資料外洩是不可忽視的風險，同時企業應強調對AI產出的資料進行查證與判斷，確保準確性。

至於企業如何運用AI打造組織競爭力，桂竹安表示須具備三大關鍵，首先是完整的系統與資料部署，建立AI架構，彙整並整合串接企業內部系統及數據，發揮最大效益。

第二是建立相關框架及指引，明定資料使用及應用範圍，並注意相關風險；第三，營造安全且容易接觸使用AI的環境，透過教育訓練與學習資源，協助員工習得使用AI所需知識。

桂竹安強調，AI可取代重複性、低風險工作，釋放員工時間以專注於更具價值的任務，例如創造新方法或突破既有框架；AI工具也可作為人才培養與經驗傳承平台，讓組織在知識更新與競爭力提升上更具優勢。桂竹安提醒，「人與人之間的情感連結」是AI無法取代的部分，許多需要面對面交流的工作仍需人類主導，才能真正滿足客戶需求並展現人性化的服務。

他呼籲AI時代不僅在於技術，更在於如何發揮團隊合作與創造力，AI無法完成「打群架」，唯有透過人與人協作，才能將科技與人性完美結合，創造更強大競爭力與更美好的未來。