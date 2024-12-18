AI大策略大布局論壇／資誠智能風險管理諮詢公司董座張晉瑞 跨部合作 精準治理

資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞表示，AI治理不僅是技術問題，更是整個企業的責任，風險出現時必須及時掌握，不能等到跌倒才知道痛，AI治理的最終目標是建立「可信任的AI」，管理風險應在開發、營運等過程全程監控。

PwC Taiwan攜手經濟日報於13日舉辦「AI大策略大布局論壇」，張晉瑞以「落實AI治理 智領風險創新猷」為題發表專題演講。

張晉瑞指出，企業在面對AI技術時，主要分為三種情境，一、直接採用，但未充分考量風險；二、對AI了解不足而選擇不使用，最終被競爭者超越；三、想使用但因不知如何管理而裹足不前。

張晉瑞強調，風險管理是生成式AI應用中的核心議題，有四個關鍵風險。首先是準確性與完整性，生成式AI輸出是否正確，影響業務決策可靠性；其次是信賴性與可解釋性，無法清楚解釋AI輸出會削弱使用信心；第三是數據偏差與更新，訓練數據偏頗或未持續驗算，可能導致結果失準；第四是責任歸屬，AI應用中一旦出現錯誤，責任應由誰承擔。

張晉瑞以PwC內部的生成式AI應用「ChatPwC」為例，該系統已嵌入多層風險控制，確保輸出的準確性與可信度。

張晉瑞強調，AI治理須跨部門合作，包括數位長、法遵長、隱私長、法務長與資安長，各自在不同領域分擔責任，才能全面掌控風險，在AI治理建構歷程，首先要注重領導層培訓與探索，提升高層對AI理解與認知，再來制定策略與可信任AI，建立治理框架，聚焦數據準確性、倫理與透明度，最後才是技術部署與組織變革。

張晉瑞說，生成式AI並非全面適用所有情境，企業應將資源集中於效益最高的應用場景，AI治理的最終目標是建立「可信任的AI」，企業需要從策略層面確保治理方向與董事會的一致性。