AI大策略大布局論壇／企業轉型鎖定痛點下藥 別為 AI 而 AI

在數位化浪潮和AI技術快速發展驅動下，企業如何有效應用AI、提升競爭力成為關鍵議題，專家建議，企業推動轉型切勿為了AI而AI，而應鎖定痛點對症下藥，才能透過AI實現「彎道超車」。

PwC Taiwan攜手經濟日報於13日舉辦「AI大策略大布局論壇」，在高峰對談場次，以「Gen AI落地攻略—企業領袖的實戰指南」為題，由資誠聯合會計師事務所數位長曾博昇主持，與談人包括台智雲總經理暨AI大聯盟會長吳漢章、中國信託金控資訊最高主管賈景光、PwC亞太區GenAI負責人Scott McLiver、資誠創新諮詢公司董事陳世祥。

吳漢章指出，台灣AI應用進程正從1.0時期的探索邁入2.0，企業如今帶著高度焦慮，試圖解答「一定要做什麼？」「如何展現投資回報？」他強調，今年上半年呈現AI應用四個趨勢，包括知識管理、商業流程優化、產品創新、全球產業結構改變。企業須把握這波浪潮才能持續保持競爭力。

吳漢章提到，AI的核心在於解決問題，而非僅僅提升文字處理能力，像是語言模型技術幫助製造業優化流程，使企業更有信心應對如生產預測等挑戰。

賈景光則分享，公司過去七年來推動AI的實踐經驗，AI應用應聚焦於輔助策略目標，而非「為了AI而AI」，每年公司制定年度計畫時，都會彈性調整AI策略，並針對企業痛點尋求具體解決方案，成功推動AI的關鍵在於策略融合；中國信託組建200人團隊，其中100人專注AI技術，另100人專注於產業流程與業務對接，確保技術與業務緊密聯動。

在應用層面，賈景光提到，AI已在金融業的風險管理、客戶體驗與生產力提升中發揮重要作用，例如建立防詐模型每年挽回數億元損失，未來也需開設更多員工培訓課程，幫助其掌握與AI互動能力。

Scott McLiver聚焦如何於組織內推動AI文化與創新，他認為，AI應用成功的前提是領導者對變革的堅定信念，領導者的行動與話語需傳遞對AI的信任與支持，這將決定團隊是否願意追隨。

Scott McLiver指出，推動AI的三大要素包括，學習與理解，領導者須親自深入了解AI基礎，避免將學習外包；支持創新文化，允許團隊在嘗試中失敗，並提供足夠資源鼓勵實踐新點子，並專注長期價值。

資誠創新諮詢公司董事陳世祥也提出，AI轉型是企業實現彎道超車的機遇，領導者應立即行動以免錯失良機，AI策略需以提升營收、創造新商業模式為核心，同時必須投入足夠資源，幫助員工熟悉並駕馭AI技術。

陳世祥建議企業推動AI應結合策略方向，鎖定企業痛點，應將AI技術融入核心業務；避免盲目擴大規模，應專注於精準落地；同時要持續培訓員工，確保AI應用能傳承並進化，並強調團隊支持與信任，讓AI成為企業文化一部分。