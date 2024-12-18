AI大策略大布局論壇／AI大浪潮 效率、風險並重

PwC亞太區GenAI負責人Scott McLiver表示，生成式AI（Gen AI）發展迅速，企業應制定清晰且具體的策略藍圖，促進跨部門協作；PwC亞太區數位及AI負責人Vishy Narayanan表示，Gen AI將重塑商業模式，唯有內部目標一致，才能解鎖AI變革，最大化AI潛力。

PwC Taiwan攜手經濟日報於13日舉辦「AI大策略大布局論壇」，國發會主委劉鏡清發表專題演講，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏出席致詞，並邀請國內外專家剖析AI發展趨勢及策略。

Scott McLiver指出，Gen AI成長速度飛快，比科技史上任何新技術都更快，AI語言模型在過去四年複雜程度成長逾1,000倍，並將革新各行各業、重塑新商業模式，也將提高營業利益，AI將推動企業轉型，企業領袖不僅要制定清晰且具體的AI策略藍圖，同時要促進跨部門協作，確保目標一致。

1985年，蘋果創辦人賈伯斯推出第一台個人電腦麥金塔時說過，「你不知道這對未來將確切造成什麼樣的結果，但是你知道將有大事發生，且是非常好的事情。」

Scott McLiver表示，這也可以用來形容即將進入的Gen AI時代，電腦使用自然語言就能學習、可以思考，甚至可以創造，「非人類型式的智慧出現了。」Gen AI將對各行各業帶來毀滅式衝擊，包括工業、製造業、公共事業、交通運輸物流業、商業支援等產業，例如OpenAI最新開發的人工智慧模型Sora，只要使用文字描述就可生成影片，且精確度高。

但Scott McLiver也說，Gen AI不只帶來衝擊，同時也能提升企業營業利益，Gen AI市場將在2030年達到1.5兆美元，商機龐大，而台灣擁有硬體優勢，軟體與服務。例如蘋果已要求鴻海在台灣生產AI伺服器，台灣的醫院也開始導入微軟Copilot來減輕醫生、護士與藥劑師工作負擔。

Scott McLiver提醒，在推動創新和效率的同時，企業必須管理AI風險，PwC倡導負責任的AI， 建議企業部署Gen AI可採五步驟，包括一、教育領導者；二、制定量身訂做的AI戰略；三、實踐負責任的AI；四、啟動試點項目以展示價值；五、提升員工技能，以確保AI在整個組織中能夠有效和安全地整合。

Vishy Narayanan則說明PwC如何擁抱AI，三年來PwC投資了20億美元來擴張AI能力與服務，並與微軟公司密切合作。PwC之所以大舉投入Gen AI，是因為Gen AI將衝擊PwC所處的諮詢服務業。

Vishy Narayanan說，Gen AI將重新塑造企業商業模式，包括市場營銷、客戶服務、法律合約和軟體開發等，但是採用了Gen AI，就可以提升生產力，並創造可衡量的商業價值。他強調，PwC與OpenAI合作，推出專屬的「ChatPwC」，讓同仁得以將GenAI融入至日常工作，使PwC能夠創新、提高效率並幫助客戶解鎖AI的變革潛力。

至於其他例子，Vishy Narayanan指出，PwC與沙烏地阿拉伯合作開發的AI智能導遊SARA，可以回答問題，提供建議，而且支援多國語言，甚至可以成為代理人，也就是不僅給建議，還可以執行許多事情。例如製藥業銷售藥品到其他國家，需要許多流程，包含審核、翻譯文件與行銷等，一般約須六至八個月，但使用Gen AI只要兩周。

Vishy Narayanan表示，PwC推動ChatPwC落地過程，不僅需要審查與測試，更要深入考量法律與風險控管，才能找到滿足實務和合規性的平衡點。領導者在其中所扮演的角色至關重要，唯有凝聚共識，再加上各部門共同努力，才能避免因目標不一致而產生混亂和無效率，真正將AI潛力最大化。