古書今贏／友善關注 職場防霸

所謂官僚體制，通常是指政府機構官員層級編制，選拔升遷有一定制度，藉由國家職權授受，達成服務造福社會。

根據《明清‧輿服志》記載，任官者服飾規定「文官繡禽、武官繡獸」；飛禽代表靈動，走獸代表勇武。

例如文官從一品至九品為：「鶴、錦雞、孔雀、雁、白鷴、鷺鷥、鸂鶒、鵪鶉、練雀」；武官從一品至九品為：「獅、虎、豹、熊羆、彪、犀牛、海馬（部分品級繡像重複）」，看起來莊嚴又神氣。

如果當官（管）者濫竽充數心胸狹隘，不但無法任事，更會讓所有同仁、部屬陷入痛苦深淵，等於為國家、組織製造敵人。

企業更是如此，擔任主管的人，如果能夠自省：「我夠資格當主管嗎？如果不夠，應該退位給有能力的人；我的薪水領得別人多，是否因為努力有貢獻？我是否善盡職責防止出錯，出了錯，是否會自我檢討，不會卸責甩鍋？」

能力好的主管，不只能夠自理不怠惰，更要有指導部屬、協助完成目標的善念，如果占據高位，只會頤指氣使，把部屬當奴才，遇到問題卻束手無策，闖了禍要他人擦屁股，何德何能？理應究責汰換。

相對來說，當部屬的人，應該兢兢業業努力學習，不要只想打混摸魚，出錯被糾正提醒，應該立即改善，不要認為主管找麻煩。

霸凌現象不限任何組織，大致為：大欺小、眾欺寡、舊欺新，有時可能顛而倒之。最常見的行為模式包含：威脅恐嚇、騷擾干擾、貶損羞辱、孤立歧視，強迫工作、縮短期限、不給資源、栽贓搶功、抵制破壞、任意懲處；或故意閒置，要求處理私務、索賄、性騷擾等。」

加害者氣焰囂張恣無忌憚，幾乎位高權重素養欠佳，受害者往往是弱勢族群，或人格特質趨於軟弱，旁觀者則事不干己畏懼池魚之殃，以至於變成習慣。若能路見不平勇於指摘，就算是最高階層，千夫所指，照樣無疾而終，何況不是無法可治、無人可管。

為了有效預防人員遭受欺凌對待，可參照勞動部頒「執行職務遭受不法侵害預防指引」，設置獨立專業具經驗的處理單位，結合心理諮商、醫事機構人員輔助，建立申訴通報舉發制度，同事間更要互助關懷，以降低違法侵害事件和憾事發生。

此外，採取二級監控能防止人員挾怨陷害報復，或是原本應該是護法的單位人員，變成新的霸凌者或掩護者。

負責任的主管也可能有話要說，看到同仁和部屬，工作怠惰辦事不力，難免七竅生煙氣到不行，「公事公論」時要避免夾雜私人情緒，透過嚴整明確的「教喻賞罰」引導督促，絕不能口無遮攔，讓人感到觀感不佳，掩蓋了責備求好的本意。

《孟子‧離婁篇》說：「人之異於禽獸者幾希？」乃是相信人性存在仁義；數十年前服務軍旅時，曾和主官管達成共識：「當官不要張牙舞爪磨牙吮血，更不能苟且敷衍混日子，就不會變成人見人恨的官『獠』和『狗』官。」

友善的工作環境，有益身心健康，可以吸引和留住人才，促進組織融合、提升工作績效，身在職場應該互相提醒勉勵。