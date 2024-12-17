管理前哨站／向馬斯克學三項修練

特斯拉公司執行長馬斯克（Elon Musk）涉及許多尖端產業，其中最為人稱道的有太空探索技術SpaceX公司，特斯拉電動車公司，太陽能服務公司SolarCity，神經科技公司Neuralink，友善人工智慧OpenAI公司等，是當代全球最偉大的企業家之一。

偉大企業家之所以偉大，為世人所敬佩，必有許多鮮少為人所知的奇特思想與作為，很多人都想探個究竟，於是有人開始研究他們成功之道。馬斯克管理思想與行事風格非常獨特，他精力充沛，慧眼獨具，涉獵廣泛，構想勁爆，有時令人難以置信。他能預見別人看不到的未來，充滿突破性的看法，也創下驚人的成就。

很多世界級企業家，都把馬斯克設定為學習標竿，紛紛研究「馬斯克管理學」，試圖歸納出他創造驚人成就的秘訣。馬斯克的驚人成就，值得吾人效法的地方不勝枚舉。在此謹從最基本的三項管理修練與作為略述之。

一、堅持永不放棄

堅持人人都會說，但真正做到的卻少之又少。堅持有程度之分，不是口頭說說就算，而是以行動佐證，成功就在此見分曉。機會永遠掌握在自己手中，唯一逼你放棄的，只有你自己。只要堅持到底，永不放棄，機會永遠都會緊跟隨你。

馬斯克堅持到底的精神，常常讓人感到傻眼，他堅持到底的決心，像鋼鐵一般堅實，百折不催，一點都不含糊，永遠沒有妥協的空間。

二、不斷問為什麼

科學訓練營教導學員們，遇到問題時要不斷自問「為什麼」，甚至採用角色扮演法，提出反面意見，利用激將法原理，追根究柢找出事情的緣由，以便掌握事實真相，然後對症下藥，徹底解決問題。每一個人都會問「為什麼」，但是通常都愈問愈小聲，愈問愈沒有信心，於是只能草草結束，沒有發揮訊問效果。

馬斯克主張不斷問為什麼，打破砂鍋問到底，即使問到讓人抓狂也在所不惜，成功企業大亨就連簡單的問「為什麼」都和一般人大相逕庭。

三、就是不怕失敗

人們常說世事難料，環境中充滿荊棘，不如意者十之八九。我們也都瞭解「失敗為成功之母」的道理，也都記得「不勞則無所獲」的古訓，但是常人都害怕失敗，怕的是一但失敗就沒有翻身的機會，於是就真的一敗塗地。偉人認為失敗乃兵家常事，從哪裡失敗就從哪裡站起來，不怕失敗才有成功的機會，這就是偉人和常人最大差別的地方。

馬斯克不怕失敗，勇往直前的創業精神，寧願興風作浪冒大風險，風險愈高，愈想去挑戰，不想坐在避風港等待，他主張破釜沉舟，讓自己無路可退，只好勇往直前，成功就是這樣得來的。

《論語衛靈公篇》說 :「小不忍則亂大謀」。劉蓉在《習慣說》云：「一室之不治，何以天下國家為」。人們做事常喜歡捨近求遠，好高騖遠，說得多，做得少，以致停留在原地踏步，毫無任何進展可言。

從小細節學習當代企業大亨馬斯克的管理修練，用心品味，學以致用，讓人領悟到只有腳踏實地，把小事做得盡善盡美，遇到大事才不會亂了方寸；只有務實作為，堅持到底，不怕失敗，才是通往成功的康莊大道。