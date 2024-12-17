智慧經營／台灣港務公司總經理王錦榮 打造航港永續生態圈

今年，台灣港務公司首度參加2024第四屆哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」競賽，在眾多企業團隊中脫穎而出，獲得「智慧管理轉型獎-大型機構組楷模獎」榮耀，為國營事業唯一獲獎企業。

據了解，國際商界甚具影響力刊物-哈佛商業評論，自2021年創立「數位轉型鼎革獎」，因應全球產業環境變化迅速，「數位轉型」已經是全球企業界最關心的顯學，也是企業轉型發展策略的關鍵要素，透過該獎項評比企業推動數位轉型成效，表揚各業界最傑出的數位轉型企業。

四大面向 看見升級成果

今年競賽報名件數共有230件提案，港務公司以「船舶進出港智慧聯網應用服務方案」展現港口數位創新，以及服務優化的豐碩成果，獲得產學界專家評審高度肯定。

台灣港務公司總經理王錦榮表示，近年來，公司積極推動港口智慧化升級，以「作業安全」、「營運效率」、「服務品質」、「永續發展」為四大核心面向，為航港生態圈夥伴打造更優質、更便利的港區服務。

而台灣港群一年進出港船舶達8萬艘次，在貫徹以客戶需求為服務導向的思維下，此次獲獎的「船舶進出港智慧聯網應用服務方案」是港務公司數位轉型的重要成果之一。

藉由物聯網、大數據及人工智慧等技術應用，輔助船舶航行安全、掌握船舶靠泊即時動態、提升貨物運輸效率，強化內外部溝通效率，實現資訊共享，提供安全、高效的服務。

像在智慧能源管理方面，港務公司正在七大國際商港建置智慧能源管理系統。屆時，將實現24小時全時監控港區能源使用狀態，逐步推動能源自發自用與能效使用最佳化管理，從能源管理落實企業永續發展。

同時，港務公司基於航港產業生態圈共好的理念，開放港口創新科技試驗場域，攜手資通訊產業應用數位科技於港口進行多元應用，並推動「航港產業數位轉型獎勵方案」，每年提供4,000萬的獎勵金，鼓勵港區業者提出智慧化的作業改善方案。

獎勵方案實施三年來已超過30項創新提案提出申請，導入智慧化方案包含櫃場儲位智慧化管理、電力設備監控系統建置、領櫃提單無紙化及海運快遞物流管理等應用領域，透過產業多元跨域合作，打造數位永續航港生態圈。

掌握數據 提升應用價值

談到未來港口智慧化發展，王錦榮指出，港口數位轉型的成功關鍵在於對「數據」的掌握及應用程度，有三大趨勢是不能不重視的，分別為「提升數據應用價值」、「建構航港生態圈連結」以及「透過數位科技實現港口永續發展」。

未來，公司將持續深耕數據應用，藉由數據可視化，洞見營運發展契機；串聯航港業者，建置數據共享的資訊服務平台，優化資料交換流程；透過數位科技提升港口節能減碳效率，優化能源使用，達成港口永續發展目標。

他並強調，台灣港務公司推動智慧港口的轉型策略，不僅提供更完善的港口數位化服務，也攜手航港產業生態圈業者共同合作，驅動台灣航港產業邁向數位轉型、低碳永續的未來。