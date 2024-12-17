哭！說好的解約潮沒來、前九月解約率超低 專家：兩大關鍵屋主不認輸
信義房屋將所有解約案時間還原至去年至今年9月時間發現，預售屋交易總件數達224,327件，但解約案僅有1,100件，換言之，去年至今預售屋解約率僅0.5%。
值得注意的是，若鎖定今年前九月預售屋交易最火熱時期，資料顯示，平均每個月成交件數約1.3萬件左右，但解約率僅0.4%~0.6%。
據預售實價登錄資訊顯示，去年至今，預售屋解約率高點發生在去年《平均地權條例》新修法上路前後，平均解約率達0.8%，對照今年以來單月的解約率都在0.6%以下來看，今年預售屋解約率極低。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從過去經驗來看，「房價下跌超過已繳價金，非自用型的買方才可能考慮出場」，但目前並未出現此狀況。
曾敬德強調，過去兩年房價有明顯漲幅，且當前房價未有明顯跌勢出現，認為過去兩、三年購買預售屋買方是不太可能出現大批解約案，再加上已購戶若無可歸咎買賣雙方問題就進行解約，按照合約、將被收總價15%的違約金，兩大關鍵原因是目前預售市場「有解約案、無解約潮」狀況。
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