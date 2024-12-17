能元科技超高性能電池獲AS9100航太等級認證

台泥企業團所屬能元科技Molicel所生產的超高性能三元鋰電池取得國際航空航天業的AS9100:D認證，也是台灣第一個取得航空等級認證的電芯品牌。

AS9100認證旨在驗證企業在批量生產中能否始終如一地達到安全和性能標準，這些對於應用於航空、航太和國防工業的嚴格要求至關重要。透過取得AS9100:D認證，代表能元科技具備提供尖端超高功率電池的能力，能夠為未來的電動航空業提供動力，更鞏固能元科技在要求嚴格的航空、航太和俗稱飛天計程車的eVTOL--空中電動飛行器產業中值得信賴的供應商地位。目前能元科技所生產的INR-21700-P45B電池在全球eVTOL市場占有率居首。

能元科技總經理薛人禎表示：「在全球安全與公共安全至關重要的產業中，AS9100認證代表Molicel對最高品質標準的承諾。這一成就進一步強化我們在eVTOL產業中的競爭力，並推動電池技術的進一步突破，特別是在能量密度、容量與安全性等關鍵領域，為eVTOL技術的成功奠定基石。」

已經獲得美國聯邦航空管理局FAA批准進行eVTOL商業測試的Archer Aviation執行長Adam Goldstein表示：「我們選擇Molicel的超高功率電芯作為Archer Midnight空中電動飛行器的動力來源，因為其在安全性、可靠性與性能上均達到最高水準。我們期待雙方攜手創新，將電動推向市場，實現無限潛力。」

已順利完成原型機VX4第一階段駕駛測試的Vertical Aerospace執行長Stuart Simpson指出：「全球運輸變革需要安全、可靠且擁有卓越性能的電池系統。Molicel的AS9100認證彰顯了其對最高航太標準的承諾。我們很榮幸與Molicel攜手合作，打造業界最先進、最強大的動力系統。」