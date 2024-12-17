搶保健食品大餅 綠茵、大研生醫拚海內外擴產

為搶攻逾新台幣1600億元的保健食品大餅，綠茵生技與大研生醫近期都有拓展海內外市場計畫。綠茵生技董事長吳嘉峰表示，因應需求成長，將於潭子聚興產業園區建置新廠房規劃擴產。

吳嘉峰表示，由於客戶及海外市場拓展，綠茵營收穩定成長，毛利率隨著自研產品比重提高。在新產品即將放量及自研產品比重可望再提升下，未來獲利成長幅度可望超過營收成長幅度。

他表示，綠茵自研自製保健原料比例持續攀升，毛利率維持在50%，推升營收與獲利。隨著國際市場拓展成果逐步顯現，客戶需求持續攀升，已規劃投入15億元在台中潭子聚興產業園區興建6000多坪的新廠房，提供客戶代工服務，預計第一期工程最快2026年底試產，2027年開始挹注營收。

大研生醫今年10月底登錄興櫃，今年雙11購物節期間展現強勁動能，11月在三大電商平台的保健類產品均為銷售冠軍，累計前11月營收為7.79億元，年增8.76%。

海外市場布局方面，大研生醫在日本成立全資子公司，計劃明年1月進軍日本市場。董事長張家銘說，明年上半年試營運，下半年將加大力道，不排除引進戰略投資人，未來也將外銷至東南亞市場。除了日本之外，也會進一步拓展澳洲市場，運用當地原物料做成保健品。