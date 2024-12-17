聯聚建設逆勢推輕奢宅 七期「聯聚玉衡大廈」年底登場

台中建築在台灣始終引領風潮，作為深耕七期30年的品牌代表「聯聚建設」，以獨到的規劃與視野，塑造建築的高標準。聯聚建設指出，今年公司迎來創立30周年，繼創下單價百萬紀錄的「聯聚理安大廈」後，將於年底推出新案「聯聚玉衡大廈」。

該案位於秋紅谷生態公園第一排，規劃樓高51層，每戶62坪均質設計，作為七期核心的全新地標，甫公開即備受關注。

「聯聚玉衡大廈」基地位於七期蛋黃區，面約3公頃的秋紅谷生態公園，鄰近「聯聚瑞和大廈」，兩者共同形成約600公尺的人行綠廊。

該案以雙塔設計，規劃千坪中庭花園，戶戶面寬達14.5米，採用大面窗與低台度設計，提供住戶永久棟距與開闊視野。建築在細節上延續聯聚一貫的高標準，並將取得耐震設計、耐震與綠建築多重標章，打造符合現代需求的居住空間。

根據市場分析，七期外圍預售屋單價已達7至9字頭，以聯聚對於品質的講究與要求，營建成本亦高，「聯聚玉衡大廈」結合地段優勢與高品質規劃，每坪百萬元以上的行情符合市場預期。此案定位於輕奢住宅，預計將吸引追求穩健資產配置的高端客戶。

聯聚建設表示，「聯聚玉衡大廈」以「出繁華 入寧靜」為設計理念，希望在城市的繁忙之中，為住戶提供一個舒適靜心的居住環境。

該案基地規劃南北雙塔，擁有千坪綠意中庭，並結合全齡友善的公設，規劃「Alioth Club」玉衡會所，如輕食Cafe、健身房、瑜珈室、泳池、 SPA、紓壓房、多功能Green House及Sky Lounge等，讓住戶在家中即可享受多元生活機能。

除此之外，專屬綠廊與周邊的秋紅谷公園相連結，創造出城市中的自然綠洲，展現出住宅不僅是居住的空間，更是一種生活的理想實現。

聯聚建設指出，期待透過「聯聚玉衡大廈」的推出，為台中的建築美學與居住品質再次立下新標杆。