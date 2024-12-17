威宏：柬埔寨新廠啟用 有助承接自中國廠轉移訂單
運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY今天宣布，孫公司威保柬埔寨廠啟用，新廠主要生產運動手套護具等周邊配件，初步規劃可承載近50條產線。
威宏-KY說明，柬埔寨新廠待明年客戶正式驗廠通過認證後，有助承接更多自中國廠轉移訂單。
威宏-KY指出，近年來受到美中貿易戰影響，依客戶需求分散單一生產地風險，陸續轉移旗下產線至東南亞。柬埔寨為威宏-KY近年重點發展區域，2016年起開始承租金邊廠房，首先轉移女用輕奢精品及休閒包袋至柬埔寨廠區，擴展至目前已達46條產線，員工人數近3000人。
威宏-KY表示，隨著貿易戰擴大，預計持續擴增產能，柬埔寨廠區因腹地廣闊、距港口近交通便捷、招工快速且素質優良等因素，逐步成為旗下最大生產基地與轉運中心。
為此，威宏-KY在2023年購入40萬平方公尺土地，並於今年開始自建廠房，規劃旗威保運動器材運動手套護具等周邊配件布局東南亞產線，12月起開始試產，期望2025年上半年正式通過NIKE驗廠認證後，可正式承接主力客戶訂單，未來將持續擴充產能，精實管理。
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