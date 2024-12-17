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榮成獲桃園市綠色採購績優企業 占當地採購總金額10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
榮成綠色包裝廠龍潭廠及南崁廠首次獲頒桃園市綠色採購績優企業；榮成龍潭廠及南崁廠於 2023年綠色採購金額分別達5億及3億元。榮成/提供
榮成綠色包裝廠龍潭廠及南崁廠首次獲頒桃園市綠色採購績優企業；榮成龍潭廠及南崁廠於 2023年綠色採購金額分別達5億及3億元。榮成/提供

榮成綠色包裝廠龍潭廠及南崁廠於17日首次獲頒桃園市綠色採購績優企業；榮成龍潭廠及南崁廠於 2023年綠色採購金額分別達5億及3億元，占本次桃園市民間企業及團體綠色採購總金額10%。

綠色採購是落實綠色消費的最佳作法，採購以回收材料製造之物品，優先考量物品環境面的環保思維，亦即採購的產品對環境及人類健康傷害性最小，而綠色消費涵蓋食衣住行娛樂等各個層面，綠色消費意指「在維持基本生活所需並追求更佳生活品質之同時，降低天然資源與毒性物質之使用及污染物排放，目的在不影響後代子孫權益的消費模式」。

榮成透過綠色循環的採購及消費模式可為背後生產端的產業鏈帶來轉型的驅動力，朝向綠色產品發展，共創雙贏的局面。

榮成重視環境守護，在採購管理除了符合公司誠信經營原則，也積極與客戶、供應商合作，共同建立綠色產業鏈，榮成2023年六座工廠綠色採購總採購金額為22.7億元，於日前陸續獲頒環境部、台北市、台中市、彰化縣綠色採購績優企業，綠色採購品項包含環境部環保標章、能源署節能標章、森林驗證產銷監管鏈(FSCTM CoC)等，並於供應商合約中納入「環保宣告書及不使用禁用物質保證書」，供應商簽署比率達94.6%。

榮成不只優先購買綠色產品，生產的工業用紙產品亦有多項環保特性，包含取得FSCTM CoC 認證、以 99%以上廢紙為原料、100%可回收再利用、低碳造紙生產每噸紙單位碳排 0.64 噸 CO2e，低於同業30%以上、噸紙用水低於4噸，為業界標竿。同時綠色包裝產品取得環境部環保標章及國際標準 ISO14067 產品碳足跡認證，若台灣八大民生用品（飲料/瓶裝水/生鮮肉品/餅乾/泡麵/烹飪食品/寵物食品/健身用品）的包裝紙箱，全部改為榮成低碳紙箱，每年可再為台灣減碳4.2萬噸CO2e，相當於106座大安森林公園。

榮成重視環境友善，致力於短期利益與長期價值平衡，透過綠色採購優先選用具有環境效益產品，各廠區內辦公室照明採用環保LED燈、冰箱及冷氣採用具有節能標章認證、堆高機也逐步汰換為電動車，雖然投入採購費用較高，目的就是希望能夠留給下一代更多的資源及更乾淨的環境。

榮成 環保 綠色消費

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