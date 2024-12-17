巨大集團首度入選「DJSI道瓊永續新興市場指數」成分股

美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）於16日公布2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）最新成分股名單，巨大（9921）集團榮耀躋身新興市場成分股（DJSI Emerging Markets），成為全球自行車產業首家入選DJSI榜單的企業。

巨大公司表示，在評比結果中，巨大集團於環境、社會及公司治理三大面向的綜合表現，位居運動設備與電子消費（The leisure equipment and consumer electronics）產業前6%，多項指標表現遠高於同業平均。在氣候策略、產品管理及勞動實踐項目方面，更大幅超越產業平均水準，其中氣候策略項目更榮獲該類別最高分。巨大集團訂立2030年減碳25%的目標，並在台灣與中國大陸製造廠已達成絕對減碳22.48%的成就，以持續推進低碳經營進程。

DJSI由美國標普道瓊指數公司與瑞士永續集團（RobecoSAM）於1999年共同推出，為全球首項企業永續投資評比指標，每年邀請全球數千家企業參與，其透過嚴謹的企業永續評鑑方法（Corporate Sustainability Assessment, CSA），針對環境、社會與公司治理（ESG）三大面向評比企業的永續發展能力。唯有各產業中永續發展表現名列前10%的領導企業，方能獲得DJSI成分股席位。巨大集團此次入選，象徵其在ESG策略佈局與執行上已達全球頂尖水準。

近年來，巨大集團以「Cycling for a Better Future」為核心理念，深耕ESG精神於業務實務中，推動創新低碳生活、轉型價值循環與促進多元共融的企業策略。巨大集團也積極推出採用永續材料的多樣化產品，並以「A Trail to Zero.」為行銷訴求，展現品牌正向轉型與價值重塑的決心。巨大集團將持續擴大ESG影響力，發揮領導產業轉型與共好發展的力量，為全球自行車產業訂立永續經營的新標竿。