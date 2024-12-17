工會抗爭成功！中鋼通運勞資糾紛今落幕 船員恢復勞健保

中鋼運通公司今年7月中斷台灣船員勞健保，變相逼退、剝奪船員工作權，導致超過300名船員家庭陷入經濟困境，中鋼運通工會成員為此數次發起陳抗，也已取得罷工權。勞動部部長洪申翰部長今下午親自邀集中運勞資雙方，就優先保障本國籍船員工作權等事項協商，最後達成共識並簽署協議，中運同意恢復船員勞健保，針對復保訴訟案也不再上訴，並承諾本國人就業機會優先，將逐年降低僱用中國船員的人數至零，中運工會則同意取消罷工及年底陳抗。

勞動部說明，中運工會於8月16日至8月30日依「勞資爭議處理法」舉行罷工投票並合法取得罷工權，期間多次對外陳抗，引發社會關注。洪申翰上任後，非常關心工會訴求及船員的勞動問題，為能協助勞資雙方透過理性對話來解決紛爭，日前分別邀請經濟部、中鋼公司、中運公司及工會代表溝通，釐清雙方訴求、疑慮，並充分討論可行方案。

今下午再次邀集經濟部、中鋼公司及中運公司勞資雙方至勞動部協商確認，最終達成共識並簽下協議。勞動部指出，中運公司同意爾後船員出缺時，徵詢並優先僱用本國籍船員，工會可以媒合推薦；同意恢復今年7月2日前船員勞保投保作法；中鋼公司將主動邀集中運公司及工會自114年1月1日起定期召開溝通會議，中運也同意針對復保訴訟案不再上訴。中運工會則允諾將取消罷工及陳抗行動。

此外，中運公司為落實本國人就業機會優先的精神，今天也承諾將逐年降低僱用中國船員的人數至零，將對於我國船員工作機會有更多保障。勞動部說明，本次中運公司勞資雙方能透過協商達成共識，順利解決爭議，除有賴勞資雙方善意外，也要感謝經濟部、母公司中鋼的大力促成。

勞動部說，相信本次爭議的落幕，勞資雙方在尊重協商共識的基礎下，可迅速重新建立信任關係，也期許勞資雙方後續仍可秉持誠信協商原則，透過定期溝通對話，為公司員工權益及永續發展共同努力創造雙贏。