新青安後…向總統建言 台中建商：這1點恐重蹈房市崩盤

台中市建築經營協會今晚理事長交接，新任理事長楊志鵬說，觀察台灣房地產發展逾30年，他近期向總統賴清德建言，房市在新青安貸款政策後，出現超額供給跡象，建議取消限貸令等，避免重蹈1992年房市崩盤慘況。

今晚的交接典禮，立功建設董事長楊志鵬從前任理事長、漢宇建設總經理葉昱徵手中接下重任。楊志鵬說，觀察台灣房地產發展超過30年、他2001年房市極為低迷之際，向前總統陳水扁建言鼓勵購屋利息優惠，增值稅減半等，政策實施兩年半後，房市轉危為安、走向復甦。

楊志鵬近期也寫信給賴清德建言，房地產經好幾年多頭行情，量價齊揚，應休養生息，但新青安貸款政策實施一年多以來，房地產量價再度飛揚，一年內大樓房價每坪平均漲幅約15萬元，更驚人的是，2017年至今年10月申請建照戶數比取得使照多30萬戶，意味這30萬戶還在製造，房屋超額供給更加明顯，恐致房價崩跌。

楊志鵬指出，在央行第七波打房下，投資跟投機客已退場，影響房價主因在量，若持續性供給明顯，價格崩跌幅度就會大，央行因房市過熱祭出限貸、限期開發無疑是反政策而行，當務之急應盡量降低新屋產出。

楊志鵬說明，回顧歷史，1992年政府丟出「全面實施容積率」，降低土地可興建總樓地板面積，地主因此搶建，造成房屋超額供給、房價崩跌，大量房屋被法拍，12年的不動產蕭條，民不聊生。

楊志鵬指出，目前若政府仍採用落後指標來制定政策，再不煞車錯誤政策，將重演1992年房市崩盤慘況。