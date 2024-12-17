快訊

基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押

宏碁前董座鐵漢改救人！王振堂卸任10年來首露面 談生命線甘苦

台中市114年公告土地現值調漲3.69% 新光三越19度蟬聯「地王」寶座

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市114年公告土地現值調漲3.69%，新光三越百貨第19度蟬聯「台中地王」。記者宋健生/攝影
台中市114年公告土地現值調漲3.69%，新光三越百貨第19度蟬聯「台中地王」。記者宋健生/攝影

台中市地價及標準地價評議委員會17日針對114年公告土地現值召開評議會，為核實反映市場變動情形，評議結果全市公告土地現值平均上漲3.69%，而台中新光三越百貨第19度蟬聯「地王」寶座。

台中市各行政區中，除部分新興開發區如北屯區、南區及南屯區，轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值分別調漲7.86%、7.66%及6.92%外，其餘行政區多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間。

地政局長吳存金表示，台中市地價及標準地價評議委員會今日召開評議會，審議台中市114年公告土地現值調整案，評議結果全市公告土地現值平均上漲3.69%，調整後，台中市公告土地現值占市價百分比為90.83%。

吳存金指出，公告土地現值內政部的政策目標為達市價九成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據。

針對第13期大慶市地重劃區、第14期美和庄市地重劃、長春自辦市地重劃及豐富專案區段徵收區等開發區範圍內土地，因陸續開發完成、辦理配地等作業，建商持續推案，為合理反映各開發區建設投資挹注，達成漲價歸公目標，採逐年均衡調整方式，合理反映開發區公告土地現值。

吳存金表示，其餘行政區經作業機關透過分析實價登錄資訊，市價目前無顯著波動，經台中市地價及標準地價評議委員會各專家學者充分討論後，公告土地現值多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間。

另外，各區段地價均衡性較113年仍持續精進，毗鄰縣市間相同使用分區或用地別的毗鄰區段地價差也多數持平。

吳存金強調，台中市「地王」自縣市合併後，已連續19年由西屯區惠國段93地號新光三越百貨蟬聯，114年公告土地現值每平方公尺為71.4萬元，換算每坪約236.03萬元，相較於今年的每坪232.72萬元、漲幅約1.42%。

地政局指出， 114年公告土地現值調整結果，市府將於完成行政程序後，依規定於明年1月1日辦理公告作業，屆時民眾可利用市府地政局及各地政事務所網站查詢。

市價 開發區

延伸閱讀

萬里出現巨石圖騰陣居民憂心 因地目使用不符要開罰

台中公告土地現值 新光三越蟬聯地王每坪236萬

台灣最古老 和平島諸聖教堂遺跡 擬爭取國定考古遺址

科技業爆中科搶地大戰 瞄準新鉅科、友達廠房與土地

相關新聞

10年前沒買房會怎樣？住商：新竹人要多付900萬、台南人少7坪

住商機構根據聯徵中心數據，比較七大都會區10年來房貸平均鑑價估值變化，發現以新竹縣房價漲幅最為驚人，當地購屋人若晚10年...

長榮航入選道瓊永續指數成分股 奪S&P Global CSA全球航空業最高分

2024年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)公布評選結果，長榮...

花蓮旅遊寒冬又冷又長 旅宿業者嘆業務量幾乎腰斬

風景壯麗、好山好水的花蓮縣，向來是國內外遊客的造訪熱點，根據統計2023年有高達1,400萬觀光人次到此一遊，然而今年4...

工會抗爭成功！中鋼通運勞資糾紛今落幕 船員恢復勞健保

中鋼運通公司今年7月中斷台灣船員勞健保，變相逼退、剝奪船員工作權，導致超過300名船員家庭陷入經濟困境，中鋼運通工會成員...

新青安後…向總統建言 台中建商：這1點恐重蹈房市崩盤

台中市建築經營協會今晚理事長交接，新任理事長楊志鵬說，觀察台灣房地產發展逾30年，他近期向總統賴清德建言，房市在新青安貸...

以行動落實ESG 長榮航空首次入選道瓊永續指數成分股

2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）公布評選結果，長榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。