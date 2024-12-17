台中市114年公告土地現值調漲3.69% 新光三越19度蟬聯「地王」寶座

台中市地價及標準地價評議委員會17日針對114年公告土地現值召開評議會，為核實反映市場變動情形，評議結果全市公告土地現值平均上漲3.69%，而台中新光三越百貨第19度蟬聯「地王」寶座。

台中市各行政區中，除部分新興開發區如北屯區、南區及南屯區，轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值分別調漲7.86%、7.66%及6.92%外，其餘行政區多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間。

地政局長吳存金表示，台中市地價及標準地價評議委員會今日召開評議會，審議台中市114年公告土地現值調整案，評議結果全市公告土地現值平均上漲3.69%，調整後，台中市公告土地現值占市價百分比為90.83%。

吳存金指出，公告土地現值內政部的政策目標為達市價九成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據。

針對第13期大慶市地重劃區、第14期美和庄市地重劃、長春自辦市地重劃及豐富專案區段徵收區等開發區範圍內土地，因陸續開發完成、辦理配地等作業，建商持續推案，為合理反映各開發區建設投資挹注，達成漲價歸公目標，採逐年均衡調整方式，合理反映開發區公告土地現值。

吳存金表示，其餘行政區經作業機關透過分析實價登錄資訊，市價目前無顯著波動，經台中市地價及標準地價評議委員會各專家學者充分討論後，公告土地現值多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間。

另外，各區段地價均衡性較113年仍持續精進，毗鄰縣市間相同使用分區或用地別的毗鄰區段地價差也多數持平。

吳存金強調，台中市「地王」自縣市合併後，已連續19年由西屯區惠國段93地號新光三越百貨蟬聯，114年公告土地現值每平方公尺為71.4萬元，換算每坪約236.03萬元，相較於今年的每坪232.72萬元、漲幅約1.42%。

地政局指出， 114年公告土地現值調整結果，市府將於完成行政程序後，依規定於明年1月1日辦理公告作業，屆時民眾可利用市府地政局及各地政事務所網站查詢。