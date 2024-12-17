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台塑四寶接連發債 南亞公告將發行150億元無擔保公司債

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑集團繼台塑（1301）、台塑化（6505）及台化（1326）三公司之後，南亞（1303）也在17日公告，董事會決議發行114年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過150億元整。

南亞表示，本次發債將採每張面額 100 萬元，依面額十足發行，可視市場狀況發行不同年期，採固定或浮動利率，募得資金將用於轉投資國內外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金。

南亞日前曾針對未來營運展望說明，美、中兩國最新PMI指數較前一個月都上揚，但不確定因素仍非常高，台灣整體製造業對未來六個月展望反向下滑，反應出產業復甦不一。就南亞明年首季營運來看，整體產業環境變化不大，因農曆春節假期，工作天數減少， 預估營收與今年第4季相當。

台塑集團各公司近日相繼發行公司債，據了解，台塑公司今年5月曾公告發行113年度第1期公司債總額84億元，到11月底，再度完成113年度第2期無擔保普通公司債發行，發行總額62億元，台塑公司兩期發債合計金額146億元。

台塑化也在12日公告，為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過100億元；台化也在13日公告，董事會決議發行無擔保公司債，發行總額不超過120億元整。台化說明，公司今年仍有80億元資金備而不用，因為財務調度尚可，因此針對114年新的年度決議發行這筆無擔保公司債。

公司債 台塑集團

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