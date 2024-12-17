永大前獨董陳世洋解任案三審定讞 日立集團發聲明回應

永大機電在2020年爆發經營權之爭，後續日立以每股72元買入外資股份而取得關鍵過半股權，並於2021年召開股東臨時會，解任獨董陳世洋職務，後續陳世洋不服，提出告訴，日前台灣高等法院三審定讞，日立集團需要判賠陳世洋197萬1,249元，對此，日立也發出聲明。

日立發聲明表示，集團於全球任何地方開展事業均遵循安全、合規大於一切的原則，本案一審是本公司全部勝訴，最高法院也是因雙方上訴理由皆不合法律要件而駁回，故「二連勝」說法並不正確。

日立指出，股份收購價格是經過專業的國際財務顧問公司出具評估分析報告，並且經過法院裁判認定為合理的價格，絕非日立為壓低收購價格而解任獨立董事。

日立表示，永大機電的股東臨時會召開程序均合法合規，亦已經獲經濟部核准變更登記，成為日立製作所在台全資的子公司，針對本案的判決結果，本公司尊重司法判決，但仍深感遺憾。