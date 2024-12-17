10年前新竹購屋人爽翻 專家：增值利益驚人

據聯徵中心數據，比較七大都會區10年來房貸平均鑑價估值變化，其中以新竹縣房價漲幅最為驚人，當地購屋人若晚10年買房，平均得多付926.9萬元；反過來說，10年前新竹購屋人則因房屋增值，享有增值利益。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2015年恰逢上一波房市空頭，之後歷經疫情、新青安等因素，致使房價漲至近年新高，兩相比較之下，七大都會區居民若晚10年買房，皆得多付百萬元以上。

賴志昶指出，新竹縣市受惠於科學園區議題，高科技人才持續移入，惟區域周邊開發日趨飽和，當地住房剛需難以滿足之下，致使房價飆漲幅度驚人。