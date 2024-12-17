10年前新竹購屋人爽翻 專家：增值利益驚人
據聯徵中心數據，比較七大都會區10年來房貸平均鑑價估值變化，其中以新竹縣房價漲幅最為驚人，當地購屋人若晚10年買房，平均得多付926.9萬元；反過來說，10年前新竹購屋人則因房屋增值，享有增值利益。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2015年恰逢上一波房市空頭，之後歷經疫情、新青安等因素，致使房價漲至近年新高，兩相比較之下，七大都會區居民若晚10年買房，皆得多付百萬元以上。
賴志昶指出，新竹縣市受惠於科學園區議題，高科技人才持續移入，惟區域周邊開發日趨飽和，當地住房剛需難以滿足之下，致使房價飆漲幅度驚人。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，2015年為上一波房市空頭，而今年第3季以前則是近期市場多頭之最高峰，兩相比較自然差異顯著，今年面臨央行多次房市管控措施，下半年交易量冷凍，各界關注之房價走勢預估漲勢將受限，惟是否今年第4季或明年起房價出現修正，仍需進一步觀察。
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