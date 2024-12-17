台泥轉投資能元科技超高性能電池獲 AS9100 航太等級認證

台泥（1101）轉投資能元科技17日宣布，該公司生產的超高性能三元鋰電池取得國際航空航天業的AS9100:D認證，為台灣第一個取得航空等級認證的電芯品牌。這項認證將能鞏固能元科技在航空、航太和俗稱飛天計程車的eVTOL-空中電動飛行器產業中扮演值得信賴的供應商地位，能元科技生產的INR-21700-P45B電池在全球eVTOL市場也已達到市占第一名的領先地位。

能元科技表示，AS9100認證旨在驗證企業在批量生產中，能否始終如一地達到安全和性能標準，這些對於應用於航空、航太和國防工業的嚴格要求至關重要。透過取得AS9100:D認證，代表能元科技具備提供尖端超高功率電池的能力，能夠為未來的電動航空業提供動力。

能元科技總經理薛人禎表示，在全球安全與公共安全至關重要的產業中，AS9100認證代表Molicel對最高品質標準的承諾。這一成就進一步強化能元科技在eVTOL產業中的競爭力，並推動電池技術的進一步突破，特別是在能量密度、容量與安全性等關鍵領域，為eVTOL技術的成功奠定基石。

能元科技的合作夥伴、已獲得美國聯邦航空管理局（FAA）批准進行eVTOL商業測試的Archer Aviation公司執行長Adam Goldstein表示，該公司選擇能元科技的超高功率電芯，作為Archer Midnight空中電動飛行器的動力來源，因為其在安全性、可靠性與性能上均達到最高水準。期待雙方攜手創新，將電動推向市場，實現無限潛力。

已順利完成原型機VX4第一階段駕駛測試的Vertical Aerospace執行長Stuart Simpson指出，全球運輸變革需要安全、可靠且擁有卓越性能的電池系統。能元科技的AS9100認證，彰顯了其對最高航太標準的承諾。

能元科技表示，公司的超高功率電池正在為新一代電動載具提供動力，包括eVTOL、無人機和其他創新應用。此外， AI誕生加速了電力的需求，能元科技已經成功打入AI供應鏈，已正式出貨5kW的BBU（電池備援電力模組）電池給一家全球知名雲端服務商，目前也正與另外三家BBU客戶開發下一代電池。