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可可原物料高漲侵蝕獲利 宏亞：明年將提高烘焙營收

中央社／ 台北17日電

生產77乳加巧克力的老牌食品廠宏亞今天舉辦法人說明會，財務經理余彩雲表示，今年第3季受可可原物料價格高漲拖累；明年巧克力銷售策略會較保守，由毛利較高的烘焙降低原物料壓力，希望能將烘焙營收從10%提高至15%。

此外，宏亞目前持有生技股藥華藥約1100張，將持續持有，未來是否出脫，就看藥華藥經營狀況，再評估是領取股利或是賺取股票價差。

宏亞今年第3季營收約新台幣5.04億元，稅後虧損約50萬元，每股虧損0.01元。余彩雲表示，原物料價格在2022年快速攀升，2023年回穩，但今年可可原物料價格再度上揚，可可脂漲約3倍，可可膏漲1倍，接著上漲的是食用油和奶油，進而侵蝕獲利，且無法反映在終端銷售，使毛利受到影響。

她表示，主要原料產地因有氣候災害，預估3年後回穩；目前內部評估可可期貨盤沒有下跌趨勢，明年巧克力銷售策略會較保守。除了調整價格外，也會減少促銷活動，或以較少折扣促銷，以降低原物料上漲的衝擊。

宏亞2022年併入專業生產冷凍麵糰及各式麵包和蛋糕的「可頌食品」，跨足麵包等烘焙業，銷售商品類別擴大，服務客戶型態更多元，並於觀音廠生產。

宏亞今年為了提升管理效能，將觀音廠搬遷至八德廠區，因應原料成本變動，改善產品組合效益，提升管理綜效。外部可善用代工業務與自有品牌的經營模式，增加銷售彈性與營運綜效。

她表示，2025年八德廠區新麵包生產線將投產，希望能發展多種烘焙品項，並專攻丹麥類麵包，以降低巧克力原物料高漲的壓力；目前以代工大賣場的麵包為主，未來希望進入飯店、餐飲業或超商通路等，正規劃布局中。

原物料 麵包

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