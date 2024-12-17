高雄蛋黃區唯一生態重劃區 遠雄推案實價全上五字頭

遠雄建設高雄建案「遠雄沐蘊」近日對外公開，個案訴求位於高雄蛋黃區唯一生態重劃區，規畫下15層，2~3房，實價已揭露52戶，全部站上5字頭，最高單價一坪57.5萬元。

遠雄表示，中都重劃區、農16、美術館特區並列高雄核心蛋黃區金三角，其中，中都重劃區擁有世界級生態濕地公園，不僅是高雄唯一一個生態重劃區，更有文化資源、及愛河水岸，離塵不離城、具備蛋黃區難得的生活環境優勢。

高雄市政府為保有中都濕地自然風貌與百年國定古蹟唐榮窯廠的人文發展，採低密度、低容積、低建蔽開發，區內近50%綠化面積，相對美術館特區大樓林立，中都特區擁有大棟距生活空間。

此外，中都更結合愛河觀光景點及內惟埤文化園區，串聯地方歷史和愛河藍綠帶，打造以「杉仔池」為意象的同盟（窯樂）公園，具有共融特色的自然系公園遊戲場，創造隱身於都會中的生態秘境。

遠雄房地產行銷協理郭昱德表示，中都生態重劃區與美術館豪宅特區僅一條願景橋之隔。從高雄市立美術館的青海商圈、美術公園周邊，一路延伸至中都濕地公園與唐榮磚窯園區，未來將形成北高雄美術中都生活圈。

而遠雄沐蘊所在的中都「藝樹特區」，即位於濕地公園與磚窯園區之間的精華區段，為讓住戶親近自然，欣賞到國際級藝術品，特地導入全球知名藝廊—YellowKorner擔任藝術美學顧問，以「藝樹文旅」作為核心價值，並融入百年磚窯文化底蘊與精緻工藝。

針對近幾年政府動作頻頻，從房地合一稅、平均地權條例，到央行信用管制等多項政策推行，郭昱德表示，在政策的引領與推動之下，市場正在逐步回歸理性，未來房地產市場，將會更加穩定與健康。