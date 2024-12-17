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航港局培育海事人才近百位 獲七大航運公司支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局17日舉辦「海員新星2.0成果發布會」總結過去三年的計畫成果，總計培育近百名青年學子。未來，航港局將持續深耕計畫，與航運公司及教育單位攜手，吸引更多年輕人投入航運產業。

航港局指出，海員新星培育計畫獲得長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）、裕民航運（2606）、中鋼運通、光明海運及世邦航運等7家航運公司的大力支持，海事校院代表及博幼基金會亦共襄盛舉，成為產官學社合作的成功典範。

航港局長葉協隆表，海員新星培育計畫是台灣航運業的重要里程碑，不僅提供年輕學子學業與就業支持，更讓來自偏鄉與弱勢的青年找到人生方向。並特別感謝各界的鼎力支持，讓計畫得以順利推行並帶來廣泛影響。

會中播放了多位參與計畫學員的分享影片，感人至深的故事展示了計畫如何協助這些年輕人改變人生軌跡。一位學員感動地說：「感謝航港局及博幼基會，讓我有一個可以精進自己的舞台，可以再次拾起夢想，擁抱大海！」

「海員新星2.0計畫」於2024年進一步升級，除延續學習補助及一條龍教育就業輔導外，還特別針對國內線航商需求，積極培育年輕船員，應對日益增長的離島旅遊需求。航港局期望透過這些努力，不僅為產業注入新血，也持續支持偏鄉與弱勢青年，實現公平教育與就業機會。

未來，航港局將持續深耕計畫，與航運公司及教育單位攜手，吸引更多年輕人投入航運產業，打造更蓬勃的台灣航運業，齊心協力讓「海員新星培育計畫」成為台灣航運成功的基石。

偏鄉

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