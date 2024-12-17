台塑企業打造安心明亮環境 守護2.2萬人次弱勢民眾受惠

台塑（1301）企業暨王詹樣公益信託推動「社福機構照明環境改善計畫」，希望藉由提供切合實際需求的解決方案和高效的節能燈具，協助社福機構節省龐大的電費支出、改善照明環境，以避免發生碰撞、跌倒的危險，並讓社福機構可安心將更多資源投入於照顧個案需求，提升整體服務效能與品質，至今已守護達2萬2,000人次的兒童、長者、身心障礙者們。

自2014年起透過南亞光電公司幫助機構安裝新型LED省電燈具後，至2024年已協助全台共274家社福機構更換4萬3,086盞LED燈具，每年可節電559.9萬度、撙節電費1,850萬元，減少之碳排放量達2,771公噸，相當於節省7.16座大安森林公園一年的吸碳量。大幅度改善這些社福機構的生活環境，讓兒童、長輩、身心障礙者們能在安全的環境中快樂的生活。

「哇!好明亮喔」育仁啟能中心的大家驚嘆，整個中心不僅提升照明品質，更帶來溫馨舒適的感覺，為身心障礙者提供舒適且安全的生活空間；弘道老人基金會也分享，長者們在上課時，都誇讚整個教室變得明亮整潔，以前拍照臉都暗暗的看不清楚，現在不用特地打光，每個人拍起來都又帥又美，也提升他們上課的活力。機構的社工們回饋，王詹樣公益信託給予的幫助，就像一盞光明燈，在需要的時候給予幫助、支援，讓他們感受滿滿的溫暖及希望。

合作施工單位為共襄盛舉一同做公益，安裝燈具時，也會同步檢查天花板是否有輕鋼架脫落及線路打結、老化等情形，以避免安全風險的問題發生。並回饋能攜手做公益，讓他們覺得工作上更有意義，期望能持續一同為社會盡一份心，讓愛與關懷傳遞到每一個需要幫助的角落。

今年台塑企業暨王詹樣公益信託共協助15家機構更換5,388盞LED燈具，以每天點燈8小時計算，每年整體的用電量可由改善前100萬度，大幅減少為改善後的30.3萬度，節電達69.7萬度（節電效率69.7%），換算成碳排放量，每年由改善前494.39噸，大幅減少為改善後的150.01噸，共減碳約344.38噸，相當於節省0.89座大安森林公園一年的吸碳量。

台塑企業創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣女士，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立王詹樣公益信託，長期致力於各種慈善事業，總裁王文淵接任主任委員後，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會，除推動「社福機構照改善計畫」外，另設置「受暴家庭經濟協助（提供教育及生活補助）」、「兒少機構獎助學金（鼓勵學生提升學業成績與持續升學）」、「罕見疾病病友全方位照護計畫（提供罕見疾病病友醫療、生活急難、安養照護補助及獎助金）」及「體育贊助計畫（補助）年輕有潛力選手出國參賽及到國外參加訓練營費用)」等公益項目，希望以具體的行動幫助社會上需要幫助的人，同時也期盼能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

台塑企業總裁暨王詹樣公益信託主任委員王文淵先生更注意到社會毒品氾濫問題嚴重，從2006年起由王詹樣基金會（創辦人：王永慶、王永在）陸續在雲林第二監獄、台北監獄、高雄監獄辦理「彩虹計畫（毒癮愛滋收容人）」。因為成效良好，於2012年由王詹樣公益信託與雲林第二監獄及高雄監獄往前推動「向陽計畫（毒品犯收容人）」，並於2017年再擴大到台南監獄、花蓮監獄、高雄女子監獄。

兩項計畫以三管齊下的方式，開設生理衛教、心理輔導、技職訓練課程，幫助收容人戒除毒癮，並學習一技之長；同時辦理「家庭日」活動修補學員家庭關係。收容人出獄後，由個案管理師進行追蹤輔導，幫助他們順利回歸家庭及社會。累計超過4,700位學員結訓、其中有2,447位學員考取技職證照，投入經費超過1.7億元。目前兩年內因毒品案回監率從一般的60%至80%大幅降低至10%左右，執行成效非常良好。