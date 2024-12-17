10年前沒買房會怎樣？住商：新竹人要多付900萬、台南人少7坪
住商機構根據聯徵中心數據，比較七大都會區10年來房貸平均鑑價估值變化，發現以新竹縣房價漲幅最為驚人，當地購屋人若晚10年買房，平均得多付926.9萬元。若觀察全台數據，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2015年恰逢上一波房市空頭，之後歷經疫情、新青安等因素，致使房價漲至近年新高，兩相比較之下，七大都會區居民若晚10年買房，皆得多付100萬元以上。
新竹房價歷經十年飆漲，價差竟至數百萬元。據聯徵中心數據，今年第3季新竹縣之新增房貸平均鑑價估值，為1,826.8萬元，與10年前同期相比增長926.9萬元，漲幅高達103%，換言之若新竹人晚10年買房，平均得多付一棟房的房價。
賴志昶指出，新竹縣市受惠於科學園區議題，高科技人才持續移入，惟區域周邊開發日趨飽和，當地住房剛需難以滿足之下，致使房價飆漲幅度驚人。
觀察數據，七都十年來房價持續高漲，新增房貸之平均建物面積卻呈現下滑，顯示民眾愈買愈貴、愈買愈小的現象加劇；其中，尤以台南市建物面積縮小數據最多，該市2015年平均建物面積為53.2坪，但歷經10年過去，平均建物面積縮小至46坪。
賴志昶認為，台南房市過去以透天物件為大宗，惟歷經10年過去，民眾購屋習慣改變，市場環境不管是供給或需求皆以小宅為主，加上消費者薪資水準漲幅遠低於房價，致使台南人晚10年購屋，平均每人少買一間約7.2坪套房。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，若細看各大都會區，其中房價基期較高之北市，歷經10年房價僅成長174.4萬元，漲幅約7%，顯示歷年全國房市大致維持穩定上揚，但區域房價漲勢仍是各有高低。
另外，2015年為上一波房市空頭，而今年第3季以前則是近期市場多頭之最高峰，兩相比較自然差異顯著，今年面臨央行多次房市管控措施，下半年交易量冷凍，各界關注之房價走勢預估漲勢將受限，惟是否今年第4季或明年起房價出現修正，仍需進一步觀察。
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