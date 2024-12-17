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台積電高雄2奈米新廠設備進機 工程師選房偏好這一款

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
楠梓的高雄大學特區，屋齡新、生活機能健全，受到工程師喜愛。（圖：信義房屋提供）
楠梓的高雄大學特區，屋齡新、生活機能健全，受到工程師喜愛。（圖：信義房屋提供）

台積電（2330）在高雄楠梓的首座晶圓廠，預計12月起移入數百台半導體設備，代表2奈米廠將從建廠轉向生產階段，2奈米製程在南台灣進入新里程碑！工程師將陸續進駐，其他國際材料、設備供應商也紛紛在高雄設廠或設置營運據點，半導體聚落儼然成形，信義房屋專家表示，產業鏈提升，帶動就業經濟成長，相關的生活消費產業也會興盛成長，工程師首選距離園區車程10~15分鐘的楠梓高雄大學特區的2~3房產品。

信義房屋高三區協理周清源表示，高科技產業發展為高雄地區帶來三大質變，第一為基礎設施的整體規劃，包括台積電2奈米廠周邊的道路規劃、基礎設施，甚至高雄鐵路地下化、輕軌等等，都已陸續到位，高科技產業也為城市帶來投資基礎建設的信心。

第二則是高科技產業帶來高端科技人才，不僅外來人口移入，產業升級也能提升本地人才素質，周清源說，過去高雄有中鋼（2002）、中船大型企業為主，許多年輕人若想在家鄉就業，就會學習相關專業，現在科技業進駐，相關工作機會增加，年輕人在學習時會選擇相關專業，技能也能成長提升。

周清源表示，第三是產業進駐後，穩定的工作機會也帶動整體消費產業鏈，其中居住剛需，就帶動房市的消費，而待時間一長，科技業的工程師有家庭者或是日後成家，就會有幼兒園、安親等補教消費，生活採買的相關商家也會應運而生。

進駐楠梓地區的科技業工程師首選車程10-~5分鐘的高雄大學特區，信義房屋楠梓店專員徐暐倫表示，高大特區是新興重劃區，區域內有約75棟社區大樓，大多為屋齡5~6年，少數10年左右的社區大樓，因為街廓道路規劃整齊，生活機能健全，詢問度最高。

徐暐倫表示，依工程師資歷不同，對於房屋有不同的需求，目前來詢問的以年輕工程師居多，單人居住就會選擇兩房帶車位的產品，若是有家庭的工程師，則會選擇三房帶車為產品，也因高大特區的學區完整，從國小到大學一條龍學區，因此有家庭教育需求的工程師，也會優先選擇高大特區。

徐暐倫觀察，第一波進駐的工程師，多在12月底前都已購屋入住，明年農曆年後還有第二波工程師將入駐，屆時將為房市再增添動能；陸續也有科技業的下游廠商、營建工班等，有租賃的需求。

徐暐倫表示，科技業的外來人口紅利對於房市有很大的幫助，楠梓人口數持續攀升，也因剛需促使房市更加穩健，價格也不易有崩跌現象，而在地購屋族群看到楠梓地區商圈發展成熟，也會有移入的意願。

高大特區的預售屋成交單價已有趨近40萬，5年內的社區大樓，平均單價33~37萬，5年以上的社區大樓，平均單價30~33萬，已有家樂福、全聯、星巴克等，麥當勞、日系服飾店也將進駐，生活機能逐漸完善。

工程師 科技業

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