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為升：明年營運看增 毫米波雷達打入北美電動車市場

中央社／ 台北17日電

為升電裝今天預期，今年獲利可與2023年相當，2025年營運可大幅成長，未來布局鎖定3大新產品，帶動未來3至5年成長，其中毫米波雷達切入北美電動車和電動皮卡原廠委託製造（OEM）供應鏈。

為升下午受邀出席參加券商舉行法人說明會，展望未來成長動能，董事長尤山泉表示，為升鎖定自動駕駛輔助系統（ADAS）及毫米波雷達、球型胎壓感測系統、智慧安防等3大產品，帶動未來3年至5年成長。

尤山泉指出，今年為升獲利可與2023年相當，展望2025年，預期營運可大幅成長，主要胎壓感測器（TPMS）、電裝和傳感元件出貨可期，3大新產品從少量起步階段，明年成長可期。

為升說明，旗下為昇科車內感測系統（CPD）艙內雷達切入北美電動車、北美電動皮卡、中國大陸和東南亞等OEM供應鏈；盲區偵測系統（BSD）角雷達切入中國大陸OEM和東南亞第一階（Tier 1）供應鏈；前向式防撞雷達（FCW）切入中國大陸商用車OEM。

為升指出，持續與全球前5大第一階乘用車與商用車的前雷達與角雷達原廠設計製造商（ODM）合作，可帶動未來成長動能。

在球型胎壓感測系統方面，為升指出，切入歐洲大型車隊系統商和歐洲輪胎廠，也布局礦車、工程車、農牧用車、電動機車等特種車。

在智慧安防方面，為升表示，旗下立承AI影像和熱像儀產品，取得歐美OEM和ODM廠商訂單。

觀察全球電動車市場，尤山泉指出，中國大陸市場處於洗牌階段，未來電動車市場將大者恆大。

OEM 電動車

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