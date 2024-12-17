9月僅20件預售解約 房市很穩？專家曝危險時間點
房仲統計內政部預售揭露資訊，全台去年至今成交預售案件中，平均每個月解約率都不到1%，今年每個月解約案都不到100件，9月甚至只有20件。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行第七波選擇性管制措施上路造成衝擊，但去年以來買進的短期都還有沒有貸款壓力，再加上解約的代價甚高，市場並未出現解約潮。
曾敬德表示，過去兩年房價出現明顯漲幅，二、三年前購買預售案的還是會想盡辦法交屋，或者能夠換約的就先換約出場，避免貸款出問題違約被收違約金，同時過去一段時間的房價漲幅也無法落袋。
也因此統計去年至今解約率都維持在1%以下，不過央行管制還是會對投資型要交屋的民眾造成衝擊，未來一段時間都要觀察市場上交屋狀況是否順利。
統計顯示，去年至今平均地權條例影響最明顯，去年上路前成交件數衝高到1.45萬件，但近期統計當時成交案件有123件解約，解約率約0.8%。
曾敬德指出，平均地權條例上路之前，市場出現觀望買盤趕入場的狀況，可能當時可以考慮的時間也較短，導致日後的解約件數相對偏高。
今年前8月預售市場表現火熱，平均一個月成交件數約1.3萬件，不過解約率僅0.4%~0.6%，雖然日後解約狀況還可能陸續出現，但今年以來買進的預售案並未出現大量解約潮。
曾敬德表示，由於現在房價仍未有明顯跌勢出現，因此解約狀況並不常見，比較危險的時間點，將會是房價跌價超過已繳價金，非自用型的買方才可能考慮出場。
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