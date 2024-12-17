傳統銷售旺季、新產品推出與原物料價格回穩 宏亞食品力拚轉虧為盈

宏亞食品（1236）主要以糖果、餅乾、巧克力之製造、加工及買賣，生產銷售消費者耳熟能詳三大品牌包括77、禮坊及巧克力共和國，第4季為傳統銷售旺季，再加上新產品推出，隨著巧克力原物料價格回穩，力拚轉虧為盈。

宏亞前三季營收為14.2億元，稅後虧損1,855萬元，每股稅後虧損0.21元；此外，宏亞持有藥華藥（6446）1千多張，會繼續持有，藥華藥獲利之後，會評估股利收入挹注效益。

宏亞食品主要產品包括77巧克力、餅乾、喜餅、烘焙、節慶禮盒、巧克力博物館等，資本額為8.67億元，員工人數 約675人，對於2025年展望，以顧客為中心的產品發展導向，穩健並持續投資新產品、新產線、生鮮品類、伴手禮，迎合健康碳排放商機。

碳排放、永續發展對應到供應商，花生、奶油、可可等農產品原料，發展契作、整合性、多元化、識別可能的供應鏈風險等更具彈性的供應鏈管理；智慧製造，生產場域的數位轉型，減少對人力的依賴，降低人力管理負擔。

宏亞經營項目及服務面擴大，併入可頌食品，銷售商品類別擴大，服務客戶型態更多元；內部得以持續提升研發、製造技術能量，整合原料採購等後勤系統，因應原料成本變動，改善產品組合效益，提升管理綜效；外部得以靈活運用代工業務與自有品牌之經營模式，滿足不同客戶需求，提高銷售彈性與營運綜效。

以77為母品牌的品牌傘策略，透過「療癒」與「正向」的情感價值為主軸，強化溝通各子品牌的品牌價值、獨特賣點與消費時機點，來塑造鮮明的品牌個性，持續擴大品牌資產與市占率。透過遍及全台灣20所以上大學的77品牌校園大使，以GenZ觀點結合符合趨勢的創意內容，在社群媒體推廣77品牌，成功提升品牌知名度與好感度，並擴大便利商店業績占比。

環境面、社會會及治理面三大策略來積極推動永續經營藍圖，環境面的部分，經典乳加包裝內使用多年的紙板去除，有效減少廢棄物與碳排放量；八德工廠全場域智慧電表架設；2023年再生能源使用率6%；隨著策略的推動，二氧化碳排放量同期比減少90噸，同期比減少廢塑膠52%，經典乳加去紙板，減少14噸紙張使用。

社會面則是與5間非營利組織合作，捐贈物資予有需求者；開啟永續人才接班計畫專案，訓練系統化管理；治理面的部分，供應商管理平台（SCM）上線，全體公司完成資安弱點掃描/資安健檢/社交工程演練等專案，獲得FSSC 22000認證。