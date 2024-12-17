推動永續發展 長榮航空首次入選道瓊永續指數成分股

2024年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）公布評選結果，長榮航空今年首次入選「新興市場指數（DJSI Emerging Markets Indices）」成分股，並在標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）中獲得全球航空業的最高分。

道瓊永續指數是全球投資機構的重要參考指標，也是國際間最具指標性的永續發展指數之一，每年透過企業永續評鑑，評估企業在環境、社會、公司治理三大面向的ESG表現。今年全球超過1萬3000家企業參與評鑑，涵蓋62個產業別。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空於今年的標普全球企業永續評鑑榮獲全球航空業第一名，同時首次入選DJSI新興市場指數成分股，這是對公司ESG企業永續治理績效及全體員工努力高度肯定，未來將會持續以行動落實ESG，並為社會及企業創造長期價值。

長榮航空指出，此次評鑑於環境與社會面向題組均獲得第一名，其中「透明度與永續報告、風險管理、供應鏈管理、環境政策與管理系統、能源管理、包裝材、氣候策略、飛航安全、顧客關係、隱私保護」共10項指標，也取得產業最高分。

長榮航空也說，永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）是航空業實現脫碳目標的關鍵，並被視為達成2050年淨零碳排放目標的重要路徑，長榮航空去年8月於東京羽田至台北松山的客運航班上，使用混合比例達40%的永續航空燃油，今年也於昨天韓國仁川至桃園國際機場的航班上，使用混合比例達30%的永續航空燃油。