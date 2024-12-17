元旦、寒假春節將至 產官學籲國人成花蓮觀光支持者

根據1111人力調查指出，有62.5%業者認為振興震後花東觀光旅遊補助具有誘因，紛紛持正向態度，其中包括45%多少能刺激遊客前來意願以及17.5%能夠成功吸引遊客前來入住，肯定政府用心推展當地觀光；不過另有37.5%則直言旅遊補助不具誘因，其中包括31.2%認為完全不具吸引力、6.3%金額偏少無法左右遊客前來意願。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據113年度花蓮縣觀光遊憩區遊客人數統計顯示，今年3月(403花東地震前)的遊客造訪高達102萬3,238人次，再觀察今年最新的10月造訪人次，已大幅度下降至34萬8,049人次，跌幅高達七成之多。細究原因，除了地震、颱風因素以外，距離太遠/公路危險以及國人偏好出國旅遊等外在推力，也都是造成花蓮當地觀光產業欲振乏力的原因。

曾仲葳分析，由於交通部觀光署推出振興震後花東觀光旅遊補助方案，針對自由行旅客前往花蓮住宿的補貼，估計只能用到12月14日，另外，旅行團部分則到12月20日，自由行的8.15億元預算可能會如期用完，不少業者憂心一旦補助結束，會衝擊後續旅客到訪意願。

觀光旅遊創新智庫暨愛遊網召集人李奇嶽指出，花蓮旅宿業者普遍認為要帶動國旅風氣，可以透過以下方式：政府加碼限區旅遊補助51.2%、舉辦演唱會/特色展覽/旅遊主題37.5%、鬆綁陸客來台規定21.2%、台鐵主題車廂/增加車次16.2%以及獎勵國人平日出遊給予補助15.9%等多管齊下，加強行銷花東獨有的山林及海岸之美，以重燃遊客信心與探訪樂趣。

前高雄餐旅大學教授吳繼文表示，2007年至2011年，在花蓮的臺灣觀光學院任教，並擔任學生事務處學務長，深入體驗在地生活與文化。早在2006年，我撰寫《獎勵旅遊》時便指出，花蓮的觀光特色可歸納為「二太一原」，即太魯閣、太平洋與原住民文化，擁有世界級觀光潛力。隨著太魯閣因地震災害需長期整修，應將亮點延伸至太平洋景觀與原住民文化，透過參與原住民日常與時令生活的深度體驗，展現花蓮獨特魅力，創造更多元觀光發展可能性。

曾仲葳指出，403地震重創花蓮，導致遊客人潮驟減，觀光業尚未出現復甦跡象，相關從業人員因此申請失業補助，面臨龐大生存壓力，而事隔至今已八個月，根據1111人力銀行調查，有高達93.2%受訪業者直言，接下來半年都「沒有」徵才需求，顯見影響生計甚鉅，要回到往昔榮景，仍有好長一段路要努力。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，歷經403花蓮地震之後，又適逢颱風阻斷交通，公路、鐵路的不穩定，讓許多遊客心理覺得很危險，甚至旅行團也不願意安排行程到花東，從今年四月到暑假之前的這段期間，花蓮地區的平日住房率只有兩成，有時還會掉到一成，雖然政府有推振興補助方案，住房率已漸漸有起色，假日偶爾可以衝高到三、四成，但是和地震前的榮景還是有很大落差，希望政府要加強交通工程進度，盡快恢復公路、鐵路的暢行，這才是對花蓮當地最有幫助的作法。

花蓮縣健康美食協會前理事長劉瑞祺認為，從2018年地震，緊接著新冠疫情，2021年普悠瑪事故，2022年玉里大地震，以及今年4月3日的大地震再再重創花蓮觀光，經濟全面衰退，這已經不是民眾企業能靠自己之力扭轉的局勢，而是要中央政府出面才能力挽狂瀾。希望中央政府全民普發花東振興消費券，讓花東人民各行各業均有收入，有人潮才能帶來錢潮，有人來才能有未來；希望可以憑花東旅宿憑證，火車票減免，促使觀光客前來，花蓮的好需要被高調且廣泛地分享，官員民代、企業領袖、藝人網紅等，希望能一起捲袖救花蓮，讓大家知道花蓮的平安及美好。劉瑞祺呼籲，拖得越久，傷害只會更重，政府需要加緊腳步，為東台灣的經濟復甦努力。

開南大學空運管理學系孫國勛副教授表示花蓮若妥善經營空運載客一定可以增加很多商機，像是增加花蓮旅遊包機，其實花蓮的機場是國際機場，應該多與鄰近國家洽談旅遊包機，另一方面也建議增加定期航班，因為現有的航班少所以價格高，因此多增加固定航班藉以改變大眾只想搶火車票的想法。再者雖然太魯閣因強震而封閉，但更應該趁現在推廣花蓮其他特色景點，讓外界更認識花蓮的好山好水，讓大家看見不一樣的花蓮之美。買不到車票可以買機票，看不到太魯閣，可以欣賞七星潭海岸之美。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，即將到來的元旦、寒假以及農曆春節，邀請國人成為花蓮觀光的支持者，因此1111人力銀行特地打造愛遊網（https://www.itravelgo.tw/），為全台飯店旅館行銷，線上旅展自11月上線以來，已吸引多家花蓮旅宿業者在12月13日前提供零元住宿招待，以及近700家提供兩折以上超值優惠房價，藉此達到旅宿業提供1111人力銀行會員最優惠住宿價格，同時帶動業者營運狀況，而1111求職會員，也能適時放鬆身心享受美好假期，達到三贏局面。

為了解花蓮旅宿產業現況，1111人力銀行特設計「振興旅遊救觀光--花蓮旅宿現況調查」問卷，調查期間自2024年11月25日至12月13日，針對1111人力銀行的花蓮地區旅宿業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數467份。