花蓮旅遊寒冬又冷又長 旅宿業者嘆業務量幾乎腰斬

風景壯麗、好山好水的花蓮縣，向來是國內外遊客的造訪熱點，根據統計2023年有高達1,400萬觀光人次到此一遊，然而今年403花蓮大地震重挫當地觀光產業，影響至今讓旅人卻步，又花蓮振興旅遊補助最後倒數計時，是否能力挽狂瀾及時救市？業者的心聲又是如何呢？

1111人力銀行總經理張篆楷指出，花蓮地區觀光產業，受到外在因素例如對外交通不便、景點尚未完全恢復等因素，目前尚無法突破營運困境，期待政府持續給予援手，因此1111人力銀行與曾經擔任過花蓮縣長的現任立委傅崐萁17日共同舉辦公聽會。

傅崐萁表示，花蓮既是觀光大縣也是農業大縣，住房率懸崖式下降，農產銷量也不佳，觀光產業及農業皆大受影響，花蓮正在面臨複合型的經濟災難。因此與同黨立委洪孟楷、廖先翔以及民眾黨立委張啟楷，跨越黨派共同協力，召開振興花蓮觀光公聽會，並於1111臉書粉絲團現場直播。

傅崐萁還提到，花蓮在403大地震後，面臨嚴重寒冬，台灣人民也對花蓮旅遊沒有信心，但行政院403專案只到今年12月底，呼籲政府持續關懷人民、受創產業，等花蓮問題解決，才能停止專案；蘇花公路時常一陣風雨來就毀損，導致花蓮對外交通中斷，也影響觀光，中央部會應提出解決辦法，避免花蓮再次形成孤島。

今日公聽會集結多位花蓮觀光產業代表，包括：觀光旅遊創新智庫召集人李奇嶽、花蓮旅館公會理事長張琄菡、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐、花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾、花蓮縣健康美食協會前理事長劉瑞祺、開南大學空運管理系副教授孫國勛、前高雄餐旅大學教授吳繼文以及台灣國際郵輪協會理事長林博宗等人到場，竭力為振興花蓮觀光榮景發聲。

根據1111人力銀行針對花蓮縣13個鄉鎮市的旅宿業者進行問卷調查，發現今年截至目前為止（1-11月），業績和去年同期相較，比去年減少占77.5%，和去年差不多占15%，僅7.5%表示比去年成長。而今年呈現衰退的業者，平均減少了45%業務量，幾乎是腰斬的慘況。

調查指出，業績下滑原因包括：地震/颱風頻繁91.9%、距離太遠/公路危險43.5%、國人偏好出國旅遊35.4%，以及國際旅客明顯減少24.1%。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，希望可以讓大家了解花蓮旅宿業的困境，雖然在先前的補助下，有小幅度的回升。然而隨著補助日的結束，12月開始陸續出現「退訂潮」，目前統計，12月15日之後，全縣住房率平均剩下二成五。另外，若以過年住房率來看，比起去年同期衰退三到四成。期待接下來可以有大型的活動，讓花蓮來舉辦；並且也期待可以有穩定的交通，增加安全性；加強國際宣傳，邀請國內外的遊客都能常來玩，翻轉花蓮的觀光印象。當然，在必要的時刻，還是希望可以有更多的振興的政策，刺激花蓮的觀光消費。

台灣國際郵輪協會理事長林博宗認為，兩岸目前要直接開放直航不大可能，但郵輪卻可行，因為大陸目前有許多郵輪出海，因此可以規劃郵輪路線從廈門或上海經石垣島，再到花蓮，最後從基隆離開，而這些遊客的證件資料都控制在郵輪上，不用擔心遊客亂跑，既不用全面開放陸客入境，透過郵輪局部開放還能振興花蓮觀光。另外林博宗也觀察到目前國籍航空開放不少北美航線，其中大約有三成東南亞旅客會透過台灣轉機，因此林博宗建議，政府可以仿照杜拜模式，補貼這些旅客一天100美金到花蓮玩，帶動花蓮旅遊。

為協助花蓮地震後重振，觀光署一連推動三波花蓮自由行住宿補助，今年6月起，平日補助1,000元、假日500元，並一再加碼到11月最新推出的「3.0」及「3.0 plus」方案，來到單月補助2,500元，由於國人反應熱絡，經費預算已提前用罄，讓業者心急不已，振聲疾呼盼爭取延長補助時間。

為了解花蓮旅宿產業現況，1111人力銀行特設計「振興旅遊救觀光--花蓮旅宿現況調查」問卷，調查期間自2024年11月25日至12月13日，針對1111人力銀行的花蓮地區旅宿業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數467份。