綠茵生技自研台灣特色保健原料 掌握高毛利關鍵

綠茵（6846）開發具差異化且具國際市場發展潛力之保健食品原料，並提供客戶一站式設計代工服務打造客製配方產品，滿足終端市場產品多元化需求。看好後疫情時代保健產品需求商機，看好2025年苦瓜胜肽、牛樟芝打開國際市場新廠推升營運規模大躍進。

產品區隔的競爭優勢下，綠茵自研自製保健原料比例持續攀升，毛利率維持在50％左右優於同業，推升營收、獲利同步成長。隨著國際市場拓展成果逐步顯現，客戶需求持續攀升，公司已規劃於潭子聚興產業園區建置新廠，未來隨著新廠產能開出，綠茵的營運規模將進一步躍升。

自研自製保健原料是綠茵最大的競爭優勢，董事長吳嘉峰指出，綠茵是國內極少數投入國際認證保健原料研發的廠商之一，公司開發具台灣特色之保健食品原料，並藉由利基市場、產品差異性爭取國際市場，與競爭對手做出產品區隔，並創造市場需求，其中專利定序19肽（苦瓜胜肽）因獨特效性成分與機制，成功帶動國內苦瓜胜肽保健風潮，於國內創造市場佳績，市占約達2成，並銷售至全亞洲。

綠茵產品均以國際標準為基礎，同時藉由正式科學數據驗證功效與安全性，以國際市場需求為目標，產品共獲96項多國專利，並於國際專業期刊發表研究成果，且與國際法規接軌與布局，如美國FDA新膳食成分（NDI）、日本機能性食品（FFC）、韓國機能性表示食品（HFF）等各國進口法規之核准申請，以符合各國市場推廣與發展所需。綠茵亦透過自研原料及引進創新國際品牌原料，提供客戶客製配方產品，協助客戶創造差異性產品優勢。

產品區隔創造市場需求的競爭優勢下，綠茵業績成長性持續看好，前三季營收6.27億元，年增8.12％；稅後淨利9,587萬元，年增2.19％；每股稅後純益（EPS）3.57元。其中，在自研產品比重持續提高之下，綠茵第3季毛利率48.16％，較上半年增加了2個百分點，毛利率優於同業。

綠茵作為保健食品原料國際化的領先者，已建置系統化研發平台，快速開發具國際競爭力之保健原料，產品包含牛樟芝菌絲體、專利定序19肽（苦瓜胜肽）、101蔬果發酵液、柑橘萃取、神仙菜萃取、昭和草萃取等，分別著重滋補強身、促進新陳代謝、幫助維持消化道功能、調節生理機能、退火降火氣及養顏美容之成效，實質幫助消費者解決健康維持需求。目前開發中原料，鎖定至少9種保健功效，為公司爭取國際市場的成長引擎。

總經理徐榜奎表示，綠茵自研產品具台灣特色並且有多國專利布局及各國出口申請，有利產品進軍國際開創市場。以牛樟芝菌絲體為例，綠茵以綠色培養並有科學數據驗證其安全性，突破牛樟芝產業10幾年來之障礙，取得美國FDA新膳食補充成分（NDI）認證，並核准於美國市場上市，為國際間首例牛樟芝產品獲美國FDA認證，助綠茵牛樟芝菌絲體加速拓展海外市場。專利定序19肽（苦瓜胜肽）也複製牛樟芝菌絲體國際布局經驗，是唯一取得美國FDA NDI的苦瓜胜肽，引領市場潮流。

目前綠茵以專利定序19肽（苦瓜胜肽）的營收貢獻最高，約占自研產品比重7成，牛樟芝菌絲體、101蔬果發酵液分別各占1成左右，昭和草萃取約5％。綠茵於泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、日本、紐西蘭、澳洲等12個國家建置經銷通路，在各國輔助經銷商共同開發當地市場，產品陸續取得各國輸入許可，外銷比重也持續增加，今年以來海外銷售金額成長將近5成，營收占比亦突破1成，其中東南亞與東北亞的成長性相當看好。

銷售量較高的自研產品牛樟芝菌絲體、專利定序19肽（苦瓜胜肽）積極拓展海外市場，牛樟芝菌絲體已取得馬來西亞MAL、泰國及韓國新食品登記，並正在進行日本FFC機能食品登記，預計即將申請完成，並將與日本及韓國當地經銷共同推廣產品，明年於東北亞市場可望大幅成長；專利定序19肽（苦瓜胜肽）除了中國輸入許可與馬來西亞MAL之外，也預計啟動韓國HFF申請籌備，未來專利定序19肽（苦瓜胜肽）、昭和草萃取也將積極進行日、韓市場拓展。

綠茵有專業營養師團隊諮詢、行銷支援與教育訓練等，提供客戶從原料供給、配方與劑型設計、高品質控管代工與專業輔銷團隊的一站式設計代工，並可協助客戶獨有配方產品申請專利、各國出口申請等接軌國際法規與布局，增加客戶黏著度。