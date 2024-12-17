預售屋恐慌解約潮還沒浮出水面 房仲揭露「危險的時間點」

統計內政部預售揭露資訊，去年至今成交的預售案件中，平均每個月解約率都不到1%，解約率較高的時期落在平均地權條例上路前後，平均解約率達0.8%，今年以來單月的解約率都在0.6%以下，雖然中央銀行第七波選擇性管制措施上路造成衝擊，但去年以來買進的短期都還有沒有貸款壓力，再加上解約的代價甚高，市場並未出現解約潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去兩年房價出現明顯漲幅，2、3年前購買預售案的還是會想盡辦法交屋，或者能夠換約的就先換約出場，避免貸款出問題違約被收違約金，同時過去一段時間的房價漲幅也無法落袋，因此統計去年至今解約率都維持在1%以下，不過央行管制還是會對投資型要交屋的民眾造成衝擊，未來一段時間都要觀察市場上交屋狀況是否順利。

統計顯示，去年至今平均地權條例影響最明顯，去年上路前成交件數衝高到1.45萬件，但近期統計當時成交案件有123件解約，解約率約0.8%，曾敬德指出，平均地權條例上路之前，市場出現觀望買盤趕入場的狀況，可能當時可以考慮的時間也較短，導致日後的解約件數相對偏高。

今年前8月預售市場表現火熱，平均一個月成交件數約1.3萬件，不過解約率僅0.4%~0.6%，雖然日後解約狀況還可能陸續出現，但今年以來買進的預售案並未出現大量解約潮。

曾敬德表示，由於現在房價仍未有明顯跌勢出現，因此解約狀況並不常見，比較危險的時間點，將會是房價跌價超過已繳價金，非自用型的買方可能考慮出場。