中鋼入選道瓊永續指數「世界指數」成分股 榮登全球鋼鐵業榜首

2024年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)公布成分股入選企業名單，在眾多全球指標企業參與評比下，中鋼入選DJSI「世界指數」及「新興市場指數」成分股，也是台灣唯一入選DJSI成分股的鋼鐵公司。中鋼在今年DJSI的「經濟與治理、環境、社會」三大面向評比，皆獲得國際具公信力機構的高度肯定，總評分數一舉超越全球其他標竿鋼廠，榮登全球鋼鐵業榜首，顯示中鋼致力推動ESG的績效成果比肩國際頂尖企業，與京德勒西南鋼鐵公司(JSW Steel)、現代鋼鐵公司(Hyundai Steel)及澳大利亞福特斯克金屬(Fortescue Ltd)等鋼廠齊名，皆為DJSI認可的先進永續鋼廠。

DJSI為國際上最具公信力的企業永續評比指數，依產業類別中成績排名前10%的企業入選DJSI指數系列成分股。董事長黃建智說，今年中鋼在DJSI三大面向的評比成績中，以「社會」面向分數表現最佳，名列全球鋼鐵業第一名，且該面向的人力資本管理、職業安全衛生、社區關係等題組分數皆名列前茅；另外，中鋼在環境政策、能源、廢棄物等題組分數也大幅進步，並在水資源、氣候策略及生物多樣性題組維持高水平表現，使得「環境」面向的成績排名往上竄升至第二名；同時，中鋼在風險及危機管理、商業道德、供應鏈管理等題組分數也顯著進步，加上透明度、稅務策略及資訊網路安全等題組常年以來表現優異，「經濟與治理」面向成績排名也爬升至第3名。

黃建智表示，近年來鋼鐵產業在短、中、長期面臨諸多挑戰，包括景氣循環波動、地緣競爭態勢，以及碳定價、碳關稅及碳中和的「三碳」壓力，中鋼在此關鍵時刻入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，並榮登全球鋼鐵業的榜首，顯示近年來積極推動「高值化精緻鋼廠、發展綠能產業」經營雙主軸及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」三大轉型行動，不僅陸續展現營運成果，也證明「二軸三轉」策略讓中鋼走在正確的道路上。此外，中鋼今年前三季精緻鋼品銷售量占比突破10%，貢獻67%毛利，未來將持續深耕用鋼市場需求，積極透過田野調查走訪下游客戶，並整合產官學研資源，加大力度推動供應鏈轉型，攜手國內用鋼產業共同在全球競爭下，掌握彎道超車的契機。