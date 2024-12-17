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台塑LED燈更換計畫 助274家社福機構提升照明

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
弘道基金會-大林社福中心感謝王詹樣公益信託的協助，讓長輩有更好的上課環境。圖／台塑提供
弘道基金會-大林社福中心感謝王詹樣公益信託的協助，讓長輩有更好的上課環境。圖／台塑提供

台塑企業暨王詹樣公益信託「社福機構照明環境改善計畫」希望藉由提供切合實際需求的解決方案和高效的節能燈具，來協助社福機構節省龐大的電費支出、改善照明環境，以避免發生碰撞、跌倒的危險，並讓社福機構可安心將更多資源投入於照顧個案需求，提升整體服務效能與品質。

台塑表示，自2014年起透過南亞光電公司幫助機構安裝新型LED省電燈具後，至2024年已協助全台共274家社福機構更換43086盞LED燈具，每年可節電559.9萬度、撙節電費1850萬元，減少之碳排放量達2771公噸，相當於節省7.16座大安森林公園一年的吸碳量，大幅改善這些社福機構的生活環境，讓兒童、長輩、身心障礙者們能在安全的環境中快樂的生活。

弘道老人基金會分享，長者們在上課時，都誇讚教室變得明亮整潔，也提升他們上課的活力。台塑表示，今年共協助15家機構更換5388盞LED燈具，以每天點燈8小時計算，每年整體的用電量可由改善前100萬度，大幅減少為改善後的30.3萬度，節電達69.7萬度，換算成碳排放量，每年由改善前494.39噸，大幅減少為改善後的150.01噸，共減碳約344.38噸，相當於節省0.89座大安森林公園一年的吸碳量。

另外，台塑企業總裁暨王詹樣公益信託主委王文淵更注意到社會毒品氾濫問題嚴重，從2006年起由王詹樣基金會陸續在雲林第二監獄、台北監獄、高雄監獄辦理「彩虹計畫」，因為成效良好，於2012年由王詹樣公益信託與雲林第二監獄及高雄監獄往前推動「向陽計畫」，並於2017年再擴大到台南監獄、花蓮監獄、高雄女子監獄。

台塑指出，兩項計畫以三管齊下的方式，開設生理衛教、心理輔導、技職訓練課程，幫助收容人戒除毒癮，並學習一技之長；同時辦理「家庭日」活動修補學員家庭關係。收容人出獄後，由個案管理師進行追蹤輔導，幫助他們順利回歸家庭及社會。累計超過4700位學員結訓、其中有2447位學員考取技職證照，投入經費超過1.7億元，目前兩年內因毒品案回監率從一般的60%~80%大幅降低至10%左右，執行成效良好。

台塑 監獄

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