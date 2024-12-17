高雄青年多住北高雄 專家：台積電議題發酵前新屋均價僅1字頭

高雄少年仔最愛住哪區？台灣房屋集團根據民政局資料統計，台灣房屋集團根據民政局資料統計，2024年高雄各主要行政區中，20至39歲青年人口設籍比例最高的前5名行政區，依序為仁武、橋頭、楠梓、小港及岡山區，青年人口比例佔該區總人口將近3成。房仲業者說，這類蛋白重劃區主打低首付、低總價，相對迎合首購或年輕家庭需求，在台積電議題發酵前，新屋均價約1字頭就可入手，因此磁吸青年買盤進場。

台灣房屋高雄站前加盟店店東陳揚智表示，以人口結構最年輕的五大地區，均屬於蛋白區，同時皆具備產業園區提供豐沛的就業力，因此磁吸不少就業客群進駐，而年輕族群多偏好屋齡新、總價帶親民的房型，這五區皆擁有新興重劃區開發議題，在台積電議題發酵前，這幾大首購熱區新屋均價約1字頭就可入手，吸引青年進場購屋。

陳揚智表示，近年受台積電效應，仁武、橋頭、楠梓等區蛋白房價已成蛋黃價，新屋均價已3字頭起跳，但相比市區水位，對年輕客群仍有吸引力，而仁武區又為距離市區最近的蛋白區，離塵不離城，近年包括澄德重劃區、霞海重劃區、仁雄商圈等新大樓案供給旺盛，而中古房價1字頭還有的找，房價與機能相宜，更有利吸引年輕客群進場。

另外，統計高雄主要行政區，各區65歲以上高齡人口比重最高的行政區，前五名都集中在南高雄，包括前鎮、苓雅、新興、前金及鹽埕區均入榜，各區高齡人口佔區域總人口比例均超過2成以上，其中又以鹽埕區高齡人口佔比27.73%最高，為高雄市區中人口老化最明顯的區域。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，高齡人口比例高的五大行政區皆屬傳統市區，不少高齡人口為早期落腳深耕，對傳統市區有深厚的情感聯繫，對熟悉生活圈依賴性高，且市區醫療、教育、商業資源集中，相較於新興地區，更能滿足熟齡客群生活需求。

李家妮表示，因市區房價水位高，促使年輕買盤外流至新興重劃區、蛋白區等低總價商圈，市區人口結構也因而趨向老化。以鹽埕區來說，商圈發展早、高齡老屋多，多為在地人久居，雖房價水位相較周邊市區親民，但新案供給少，較留不住也帶不來偏好新屋的年輕客群。