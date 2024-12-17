竹科建廠統包工程商無預警倒閉 積欠百名員工薪資

宏信科技工程公司是新竹縣一家承接電氣、自來水管承裝業的廠商，曾承接科技廠房建廠的統包工程。該公司上個月13日疑因資金周轉問題，無預計公告關廠停業，導致百名員工遭積欠一個月的工資。對此，新竹縣政府勞工處回應，已經受理83人陳情因積欠薪資、資遣費及非自願離職證明書，會在協助勞工諮詢和訴訟扶助。

勞工處長劉家滿今天表示，宏信科技積欠勞工的工資自10月份至11月13日內部公告止，查今年9月投保人數共146人，粗估公司至少20幾個工務所分散各縣市。

據了解，該公司原訂11月10日發放上個月的薪水，當時遲了2天，未料，13日公司就在內部公告關閉，有員工透露「事先都不知道，突然就說要關閉了」。記者前往該公司查看，公司的鐵門已關閉，網路也顯示「永久歇業」。

縣府勞工處從11月14日起陸續受理勞工諮詢及申請調解，截至11月21日為止，已經受理83人申請書，請求積欠薪資、資遣費及非自願離職證明書，並於22日下午在新竹縣府勞工處召開調解會議，並透過勞工群組通知勞工。

勞工處指出，調解當天資方並未到場，會後將輔導勞工申請歇業事實認定及盡快提起訴訟確認債權金額，申請勞保局工資墊償，墊付被積欠一個月的工資及資遣費。勞工處也將持續協助勞工諮詢和訴訟扶助，以期盡快協助勞工度過難關。

根據宏信科技工程公司資料顯示，該公司是一家以高科技廠房機電、空調、消防、裝修、無塵室工程為主，該公司從新竹科學園區、工業區一路由最基層代工性質，轉型至科技廠房建廠統包工程。