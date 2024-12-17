台中海線購屋人三成年收百萬以上 業者：這族群來了
中科園區蓬勃發展加上特五號快速道路通車，帶動科技精英移居潮，根據最新統計，海線梧棲區年收百萬以上購屋貸款者，已多達三成，較去年大幅增加8個百分點，顯示科技人才選擇海線置產趨勢明顯加速。
根據全向科技房產中心最新調查，梧棲年收入百萬以上的購屋貸款人數從2022年的88人，躍升至2023年的281人，今年光是上半年已達237位。年收入百萬以上族群占比也從去年22%攀升至30%。
業者表示，中科人材早先以多在市區置產，但隨著特五號快速道路通車，以及市府斥資13.26億元打造的華南路銜接特三號道路陸續完工，雙路網優勢創造便捷交通網絡，大幅提升科技人才往海線購屋意願。
看好此一趨勢，建商紛紛進軍海線副都心。遠雄很早就進軍海線推案，精銳建設也在2022年推出「精銳錦」千坪大花園住宅，近期將完工落成。
另外富宇在鄰近捷運藍線B4沙鹿站推出的「富宇臻藏」，單價一坪56萬元寫下近一年區域成交新紀錄；座落沙鹿北勢商圈的「龍寶和臻邸」，最高單價也達52萬元。茂洋建設於捷運藍線B5竹林國小站旁推出的「茂洋天玥META」，最高成交單價則達48.9萬元。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，科技人才西進置產趨勢明確，特別是在特三、特五號道路相繼到位後，交通建設的完善更加速這波遷移潮，隨著台積電2奈米廠效應發酵，預計將再為海線副都心帶來上萬就業人口，加上完整交通路網優勢，區域房市價值持續看好。
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