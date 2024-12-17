高雄少年仔最愛住這區？這原因讓年輕人最愛

高雄少年仔最愛住哪區？台灣房屋集團根據民政局資料統計，2024年高雄各主要行政區中，20至39歲青年人口，設籍比例最高的前五名行政區，依序為仁武、橋頭、楠梓、小港及岡山區，青年人口比例佔該區總人口將近三成，且佔比均高出全市平均值，前五大行政區北高雄就包辦了4名，其中又以仁武區佔比最高，區域總人口當中有28.38%將近三成是年輕人，反觀仁武區65歲以上老年人口僅佔比約14.9%，為全市最低，堪稱高雄人口最少年的行政區。

台灣房屋高雄站前加盟店店東陳揚智表示，區域生活機能便利、交通便捷、經濟活力與就業機會多元，都是吸引青年人口進駐的要素之一，而區域房價門檻親民，更是有利帶動青年客群進場的主要誘因。

陳揚智指出，以人口結構最年輕的五大地區，均屬於蛋白區，同時皆具備產業園區提供豐沛的就業力，因此磁吸不少就業客群進駐，而年輕族群多偏好屋齡新、總價帶親民的房型，這五區皆擁有新興重劃區開發議題，這類蛋白重劃區主打低首付、低總價、高CP值的物件供給多元，相對迎合首購或年輕家庭需求，在台積電議題發酵前，這幾大首購熱區新屋均價約1字頭就可入手，磁吸不少青年買盤進場。

雖近年受台積電效應，包含仁武、橋頭、楠梓等區蛋白房價已成蛋黃價，新屋均價已3字頭起跳，不過相比市區水位，對年輕客群仍有吸引力，而仁武區又為距離市區最近的蛋白區，離塵不離城，近年包括澄德重劃區、霞海重劃區、仁雄商圈等新大樓案供給旺盛，而中古1字頭房價還有的找，房價與機能相宜，更有利吸引年輕客群進場。

另外，統計高雄主要行政區，各區65歲以上高齡人口比重最高的行政區，前五名都集中在南高雄，包括前鎮、苓雅、新興、前金及鹽埕區均入榜，各區高齡人口佔區域總人口比例均超過二成以上，其中又以鹽埕區高齡人口佔比27.73%最高，為高雄市區中人口老化最明顯的區域。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高齡人口比例高的五大行政區皆屬傳統市區，如苓雅、前金、新興、前鎮皆為高雄主要文教政經區，開發早基礎設施完善、整體機能優渥成熟，為傳統購屋熱區，不少高齡人口為早期落腳深耕，對傳統市區有深厚的情感聯繫，對熟悉生活圈依賴性高，且市區醫療、教育、商業資源集中，相較於新興地區，更能滿足熟齡客群生活需求，且市區不動產價值高，較吸引具購買力、經濟基礎穩定的中高齡客群，人口年齡相對偏高。

另一方面，也因市區房價水位高，促使年輕買盤外流至新興重劃區、蛋白區等低總價商圈，市區人口結構也因而趨向老化。